Путін вже вирішив: коли в РФ розпочнеться велика мобілізація

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Кравцев Сергей
З кожним днем стає все більше зрозумілим, що на фронті будь-яких вагомих проривів росіяни не зможуть досягти без мобілізації. Наскільки вона може бути ефективної з точки зору війни мають говорити воєнні експерти, але вже є зрозумілим, що мобілізація 300 тисяч, як це було в 2022 році ситуацію не врятує. Потрібно мобілізувати від 500 тисяч до мільйона. Проте є сумніви, що в росіян є потужності для одномоментного набору такої кількості рекрутів. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.
Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел
За його словами, вже зараз зрозуміло, що нинішні управлінські методи функціонування російської економіки вже вичерпали себе. Потрібно іти нестандартними шляхами. 24 червня, наприклад, Путін, де-факто, віддав вирішення проблеми бензинової кризи в руки керівника Роснєфті Ігорю Сєчіну, який останні місяці демонстрував позицію "моя хата скраю".
Він зауважує, при цьому варто розуміти, що таких "сєчіних" потрібно більше ніж один, бо кризи наступають з усіх сторін, але це ручне управління, яке ламає модель, яка перестала справлятися. Бо воєнні виклики декласували достатньо ліберально-технократичну модель управління російською економікою.
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