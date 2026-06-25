Путін вже вирішив: коли в РФ розпочнеться велика мобілізація

З кожним днем стає все більше зрозумілим, що на фронті будь-яких вагомих проривів росіяни не зможуть досягти без мобілізації. Наскільки вона може бути ефективної з точки зору війни мають говорити воєнні експерти, але вже є зрозумілим, що мобілізація 300 тисяч, як це було в 2022 році ситуацію не врятує. Потрібно мобілізувати від 500 тисяч до мільйона. Проте є сумніви, що в росіян є потужності для одномоментного набору такої кількості рекрутів. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел

"При цьому ми маємо головну дилему Путіна: мобілізація за гроші добʼє економіку: втрата людських ресурсів і відсутність грошей без включення друкарського станка. З іншої, Путін не розглядає переговори, як вихід із ситуації. А мобілізація без грошей – може стати каталізатором соціальних вибухів", – зазначив політолог.

За його словами, вже зараз зрозуміло, що нинішні управлінські методи функціонування російської економіки вже вичерпали себе. Потрібно іти нестандартними шляхами. 24 червня, наприклад, Путін, де-факто, віддав вирішення проблеми бензинової кризи в руки керівника Роснєфті Ігорю Сєчіну, який останні місяці демонстрував позицію "моя хата скраю".

"До чого призведе такий крок поки сказати складно, але можна припустити, що для більшості представників цієї галузі - це поганий знак: Сєчін завжди думає перш за все про себе. Але, знову-таки, з однієї сторони — це остання соломинка за яку хапається Путін, а з іншої , це ще більша криза для галузі через ручне управління та відсутність хороших сценаріїв в найближчі місяці. Єдине, що може зробити Сєчін – збільшення імпорту палива, але можна не сумніватися, що після виборів ціни на пальне різко почнуть рости", – зазначив експерт.

Він зауважує, при цьому варто розуміти, що таких "сєчіних" потрібно більше ніж один, бо кризи наступають з усіх сторін, але це ручне управління, яке ламає модель, яка перестала справлятися. Бо воєнні виклики декласували достатньо ліберально-технократичну модель управління російською економікою.

"Виходячи з усього вище сказаного, Путін буде готувати велику мобілізацію на жовтень. Відкрите питання: скільки буде мобілізовуватися і за які гроші", – підсумував Денисенко.

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