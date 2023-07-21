logo

BTC/USD

29899.07

ETH/USD

1895.52

LTC/USD

92.46

USD/UAH

37.15

EUR/UAH

41.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин уже рвется защищать Беларусь, говорит, что соседней стране угрожает агрессия
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин уже рвется защищать Беларусь, говорит, что соседней стране угрожает агрессия

Путин говорит, что российские войска будут воевать за Беларусь, потому что это Союзное государство

сегодня, 14:58
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Как передает портал "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин на совещании со своим Совбезом начал рассказывать, что против Беларуси могут развязать агрессию, поэтому российские войска готовы будут ответить всеми имеющимися средствами. Заявление российского президента обнародовало российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Путин уже рвется защищать Беларусь, говорит, что соседней стране угрожает агрессия

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путин уже традиционно попытался обвинить Польшу в желании захватить не только западные области Украины, но часть Беларуси, чего Россия допустить не может.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"И развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами", – отметил диктатор.

Такие возможные действия со стороны России хозяин Кремля объяснил тем, что Беларусь является частью так называемого Союзного государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Беларусь прибыла уже 9-я колонна ЧВК "Вагнер", наемники которой перемещаются туда после договорняка между Пригожиным и Путиным по итогам июньского мятежа вагнеровцев. Об этом сообщает телеграмм-канал Беларускі Гаюн. Сам Пригожин выступил перед своими наемниками в Беларуси. Рассказывал о позоре, который регулярная армия РФ переживает на фронте в Украине, заявил о нежелании участвовать в этом, анонсировал отлет части вагнеровцев в Африку, а также перенаправление части на обучение белорусской армии. В свою очередь, ВСУ укрепляют украино-белорусскую границу, готовясь к возможным провокациям вагнеровцев. Что можно на данный момент, спустя почти месяц после бунта, сказать о ситуации с пригожинской ЧВК? Кому и какие риски сейчас несут вагнеровцы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/rian_ru/209592
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!