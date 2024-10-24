Путин уже выбрал себе удобного спарринг-партнера на выборах: кто снова приведет его к власти

Сенаторы России на публичном заседании фактически легитимировали Юлию Навальную в информационном пространстве России. И это, говорит экс-замминистра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин, незаурядное событие.

Юлия Навальная

"Я ни секунды не поверю в то, что это могло бы быть несанкционировано и не спланировано. Для меня это означает, что для Путина создают и внедряют заведомо удобный спарринг-партнер. Для меня это свидетельствует о том, что Юлия Навальная является абсолютно удобным противником для Кремля, равно как и Джо Байден является удобным американским президентом для Путина", – отметил эксперт.

По его словам, диктатор Владимир Путин не делает ставку на конкретных людей, он делает ставку на те процессы, которые способствуют реализации его стратегии. Слабость администрации Байдена и его главного разведчика Бернса является благоприятным аспектом для Путина, считает Золотухни.

"Бесперспективность Навальной (равно как и Тихановской, которую выжила администрация Белого дома) – полностью устраивают и Москву и Минск. Путину выгодна риторика Навальной, которая открывает риторику деколонизации, разворачивает внимание всего медийного мира только к своей персонально-семейной истории", — отметил эксперт.

По его словам, фактически миллионы безликих украинцев, каждый из которых потерял своих родных, друзей, знакомых, — конкурируют за внимание западных либеральных аудиторий с одной женщиной, мужчину которой жестоко убили.

"Я не говорю, что это злостный план ФСБ. Я говорю, что то, что происходит выгодно Белому Дому и Кремлю. Но критично не выгодно украинскому народу", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Юлия Навальная допустила свое участие в выборах президента РФ.



