Путин в беде: дипломат на пальцах объяснил, почему ситуацию с парадом Кремль окончательно проиграл

Ход президента Украины и тех, кто готовил эту информационно-психологическую операцию (указ о разрешении провести парад в Москве) выглядит достаточно последовательным и креативным. Конечно, разрешение на парад противника во время войны – инструмент психологического доминирования. Об этом рассказал Валерий Чалый, украинский политик и дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США.

"В то же время указы Президента Украины как часть ИПСО – это, на мой взгляд, точечный инструмент. Не надо этим механизм для таких целей увлекаться. Как и задействованием самого института Президента Украины в ИПСО. Конкретно в этой ситуации результат очевиден: российский руководитель – в беде. Ситуацию с парадом информационно Кремль проиграл. В Украине и в международной среде", – отметил дипломат.

Что же касается окончательного ответа относительно настроений среди российских граждан, то Валерий Чалый говорит, что нужно немного подождать, чтобы увидеть, что будет дальше. Это, на самом деле, самое важное в данной ситуации.

По словам эксперта, очевидно, что обмен тысяч украинских пленных – это супер результат. Есть правда, очевидный вопрос, почему 1000 наших меняются на 1000 врагов плюс парад, но это уже искусство возможного. Для нас каждый украинский пленный стоит того.

"Но не забываем, что врага не стоит недооценивать. Ситуативное унижение, но с возможностью сохранить внутрироссийскую картину "пободобеседия" и вернуть системы ПВО на позиции и продолжать войну на уничтожение украинцев и Украины – это плата за указанные положительные результаты. Во всяком случае, украинская инициативная позиция, попытка выйти из тупика войны на истощение должна здороваться!", – отметил Валерий Чалый.

