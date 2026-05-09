Путін в халепі: дипломат на пальцях пояснив, чому ситуацію з парадом Кремль остаточно програв

Кравцев Сергей
Хід президента України і тих, хто готував цю інформаційно-психологічну операцію (указ про дозвіл провести парад у Москві) виглядає досить послідовним і креативним. Звісно, дозвіл на парад супротивника під час війни – це інструмент психологічного домінування. Про це розповів Валерій Чалий, український політик і дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Сполучених Штатах Америки.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Що ж до того чи є остаточна відповідь стосовно настроїв серед російських громадян, то Валерій Чалий говорить, що треба трішки почекати, щоб побачити, що буде далі. Це, насправді, чи не найважливіше в даній ситуації.
За словами експерта, очевидно, що обмін тисячі українських полонених – це супер результат. Є правда, очевидне питання, чому 1000 наших міняються на 1000 ворогів, плюс парад, але це вже мистецтво можливого. Для нас кожний український полонений вартує того.
