Путін в халепі: дипломат на пальцях пояснив, чому ситуацію з парадом Кремль остаточно програв

Хід президента України і тих, хто готував цю інформаційно-психологічну операцію (указ про дозвіл провести парад у Москві) виглядає досить послідовним і креативним. Звісно, дозвіл на парад супротивника під час війни – це інструмент психологічного домінування. Про це розповів Валерій Чалий, український політик і дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Сполучених Штатах Америки.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

"Водночас, укази Президента України як частина ІПСО – це, на мій погляд, точковий інструмент. Не треба цим механізм для таких цілей захоплюватися. Як і задіянням самого інституту Президента України в ІПСО. Конкретно в цій ситуації результат очевидний: російський очільник – в халепі. Ситуацію з парадом інформаційно Кремль програв. В Україні та в міжнародному середовищі", – зазначив дипломат.

Що ж до того чи є остаточна відповідь стосовно настроїв серед російських громадян, то Валерій Чалий говорить, що треба трішки почекати, щоб побачити, що буде далі. Це, насправді, чи не найважливіше в даній ситуації.

За словами експерта, очевидно, що обмін тисячі українських полонених – це супер результат. Є правда, очевидне питання, чому 1000 наших міняються на 1000 ворогів, плюс парад, але це вже мистецтво можливого. Для нас кожний український полонений вартує того.

"Але не забуваємо, що ворога не варто недооцінювати. Ситуативне приниження, але з можливістю зберегти внутрішньоросійську картину "побєдобєсія" та повернути системи ППО на позиції і продовжувати війну на знищення українців й України – це плата за зазначені позитивні результати. В будь-якому разі, українська ініціативна позиція, спроба вийти з глухого кута війни на виснаження має вітатися!", – зазначив Валерій Чалий.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чому Росія різко посилила риторику по Україні і виходить із переговорів.



