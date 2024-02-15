Путин в пятый раз отказался участвовать в дебатах. Чего боится кремлевский диктатор

В российской политике есть традиция, суть которой заключается в том, что царю негоже общаться со смердами, сказал в комментарии Freedom Алексей Левченко. Кроме того, по его мнению, участие для Путина в дебатах обернулось бы информационной катастрофой.

Владимир Путин

"Если он общается с реальным оппонентом, это риск. Это же не программируемое выступление, это публичное политическое действие, и неизвестно, чем оно закончится. А дебаты с карманными кандидатами… тогда уже выходит, что ты поднимаешь их на свой уровень, и это как-то странно. Поэтому, как ни крути, а соглашаться на дебаты Путин не может",

— считает Левченко.

Вместе с тем, по его мнению, российский диктатор все же пытается показать электорату, что он – "отец народа". Именно поэтому, добавляет журналист Роман Цымбалюк, он постоянно встречается с простыми россиянами, начиная от студентов и шахтеров и завершая вдовами военных.

"Везде он будет сидеть один на каком-то расстоянии на стульчике и будет говорить тихим голосом, все к нему будут прислушиваться и говорить: "Боже, какой умный дедушка, конечно, без него никуда". Альтернативы-то нет",

– говорит Роман Цымбалюк.

Напомним, представитель российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что Путин не будет принимать участие в предвыборных дебатах. По его словам, россияне и так имеют возможность видеть заявления главы Кремля по всем аспектам жизни россиян фактически на ежедневной основе.

При этом известно, что российский диктатор в разные годы называл дебаты "бессмысленной игрой", "бессовестным делом" или "качанием внутри страны".

Портал "Комментарии" рассказывал о том, как в России идет подготовка к президентским выборам. При этом политтехнолог Александр Кочетков отмечает, что реальная выборность власти – принципиально отличающая Украину и Россию.





