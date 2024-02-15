Путин в пятый раз отказался участвовать в дебатах. Чего боится кремлевский диктатор

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Ткачик Олеся
В российской политике есть традиция, суть которой заключается в том, что царю негоже общаться со смердами, сказал в комментарии Freedom Алексей Левченко. Кроме того, по его мнению, участие для Путина в дебатах обернулось бы информационной катастрофой.
Владимир Путин
Вместе с тем, по его мнению, российский диктатор все же пытается показать электорату, что он – "отец народа". Именно поэтому, добавляет журналист Роман Цымбалюк, он постоянно встречается с простыми россиянами, начиная от студентов и шахтеров и завершая вдовами военных.
Напомним, представитель российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что Путин не будет принимать участие в предвыборных дебатах. По его словам, россияне и так имеют возможность видеть заявления главы Кремля по всем аспектам жизни россиян фактически на ежедневной основе.
При этом известно, что российский диктатор в разные годы называл дебаты "бессмысленной игрой", "бессовестным делом" или "качанием внутри страны".
Портал "Комментарии" рассказывал о том, как в России идет подготовка к президентским выборам. При этом политтехнолог Александр Кочетков отмечает, что реальная выборность власти – принципиально отличающая Украину и Россию.
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