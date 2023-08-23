Путин в роли "защитника" выступил на саммите БРИКС и сделал новое заявление о войне в Украине

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Лиля Воробьева
23 августа российский президент выступил перед участниками саммита БРИКС. Свою речь он произнес по видеосвязи, ведь после того, как на его арест появился ордер, он стал практически невыездным в цивилизованном мире. Уже традиционно Путин сделал ряд циничных заявлений о войне на Украине. Позиционируя себя "защитником" народа Донбасса и обвиняя во всем Запад. Его заявление цитируют пропагандистские СМИ.
Володимир Путін (фото з відкритих джерел)
В своем обращении Путин во всем обвинил Запад, потому что якобы из-за "стремления западных стран сохранить свою гегемонию в мире" Россия напала на Украину. Оправдывая свои преступления против мирных украинцев, он изобразил себя "защитником" людей на Донбассе, борющихся за свою культуру, язык и традиции.
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"К тяжелому кризису в Украине привело стремление ряда западных стран сохранить свою гегемонию в мире. Наши действия в Украине продиктованы только одним — прекратить войну, развязанную Западом и их сателлитами против людей, живущих в Донбассе",- цинично заявил Путин.
Кроме этого, пытаясь хоть как-то улучшить свой международный имидж, Путин поблагодарил всех, кто по его словам "стараются помочь в урегулировании конфликта в Украине", который начал он.
"РФ благодарна своим коллегам из БРИКС, которые пытаются помочь в урегулировании конфликта в Украине",- заявил Путин.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ узнали, какие надежды с саммитом БРИКС связывают Си Цзиньпин и Путин. В Йоханнесбурге стартует ежегодный саммит БРИКС. Глава Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин рассчитывают использовать переговоры, чтобы улучшить свой международный имидж.
В материале говорится, глава Китая Си Цзиньпин прибыл сегодня на трехдневный саммит на фоне больших проблем, назревающих внутри страны: замедление экономики, кризис на рынке недвижимости и сохраняющаяся торговая напряженность из США.
Еще хуже дела у его российского коллеги Владимира Путина, который пропускает собрание развивающихся стран во избежание международного ордера на арест и выступит с речью отдаленно. Его 18-месячная война с Украиной не имеет признаков окончания и сталкивается с неудачами на поле боя.
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