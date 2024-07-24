Несмотря на заявления Владимира Путина о "непоколебимой силе" российской экономики, реальность оказывается гораздо более тревожной. Министры финансов восьми стран-членов Евросоюза обнаружили серьезные признаки "советизации" экономической системы России. Об этом пишет издание Guardian.

Путин в тупике: дипломаты ЕС указывает на кризис российской экономики

По их мнению, в экономике России появились признаки схожести с советской системой: государство захватывает частные активы, не обращает внимания на благополучие граждан и фокусируется на военных нуждах.

Эксперты опасаются, что после завершения войны в Украине, Россия может попытаться восстановить и укрепить свою экономику для новых агрессивных действий в Европе.

"Если Путин продолжит идти по этому пути, долгосрочный ущерб для российской экономики будет значительным", — цитирует издание Guardian чиновников.

Западные страны видят необходимость в усилении давления на Россию. Поддержка Украины и меры против военной мощи России должны стать приоритетом для мировой безопасности.

"Перестроив российскую экономику на советский лад, Путин поставил ее на путь, ведущий к упадку. Теперь Западу пора еще больше усилить давление. Поддержка Украины и подрыв способности России вести войну на каждом шагу должны стать главным приоритетом каждой демократической страны", — рассказали дипломаты.

Москва продолжает утверждать, что экономика России устойчива, но многие западные министры считают это ложью. Они предлагают расширить санкции, особенно в сферах энергетики и технологий, чтобы ослабить экономический и военный потенциал России.

"Это ложь, которая должна быть опровергнута. На самом деле существует множество признаков того, что российская военная экономика деградирует”, — сказано в сообщении издания.