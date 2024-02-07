Путин в Турции хочет показать электорату, что Россия еще «ого-го»

Путин спланировал визит в Турцию после того, как Анкара согласилась на вступление Швеции в НАТО и получила от США согласие на передачу самолетов F-16. То есть выглядит так, что Турция снова вернулась в западный лагерь, отмечает Воля.

Путину нужен визит в целях пропаганды

Именно поэтому, по его мнению, Путину важно показать своему обществу, которое склонно к разным конспирологическим теориям, что Турция все же остается партнером РФ.

"Это этакая попытка убедить россиян, что Турция, мол, просто решила свои вопросы с Соединенными Штатами, но партнерские отношения с Россией продолжаются",

– отметил Воля.

Кроме того, по его мнению, Путин также хочет перед президентскими выборами в России показать, что с внешней политикой у Кремля все хорошо.

Воля также обратил внимание на то, что недавно российский диктатор упоминал о "мирных инициативах", которые в начале полномасштабного вторжения в Украину могли принять в Стамбуле, однако они "были сорваны". Именно поэтому эксперт не исключает, что Путин будет поднимать тему войны, которую российские СМИ будут представлять в контексте стремления России к миру.

То есть, подчеркивает эксперт, цели визита российского диктатора в Турцию сугубо пропагандистские.

Напомним, портал "Комментарии сообщал, что в Кремле официально подтвердили , что в феврале российский диктатор Владимир Путин собрался посетить Турцию. И подчеркнули, что одним из основных предметов переговоров станет ситуация в Украине.

Портал "Комментарии" рассказывал, по мнению заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский диктатор Владимир Путин будет говорить о возобновлении "зерновой инициативы" , поскольку он хочет обезопасить российские корабли в Черном море от ударов ВСУ.