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Путин в Турции хочет показать электорату, что Россия еще «ого-го»

Российский диктатор Владимир Путин хочет продемонстрировать россиянам, что его принимают в других странах и с внешней политикой все хорошо, об этом в колонке для Униан написал политексперт Владимир Воля, передает портал «Комментарии»

сегодня, 13:54
Автор:
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Ткачик Олеся
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Путин спланировал визит в Турцию после того, как Анкара согласилась на вступление Швеции в НАТО и получила от США согласие на передачу самолетов F-16. То есть выглядит так, что Турция снова вернулась в западный лагерь, отмечает Воля.

Путин в Турции хочет показать электорату, что Россия еще «ого-го»

Путину нужен визит в целях пропаганды

Именно поэтому, по его мнению, Путину важно показать своему обществу, которое склонно к разным конспирологическим теориям, что Турция все же остается партнером РФ.

"Это этакая попытка убедить россиян, что Турция, мол, просто решила свои вопросы с Соединенными Штатами, но партнерские отношения с Россией продолжаются",
– отметил Воля.

Кроме того, по его мнению, Путин также хочет перед президентскими выборами в России показать, что с внешней политикой у Кремля все хорошо.

Воля также обратил внимание на то, что недавно российский диктатор упоминал о "мирных инициативах", которые в начале полномасштабного вторжения в Украину могли принять в Стамбуле, однако они "были сорваны". Именно поэтому эксперт не исключает, что Путин будет поднимать тему войны, которую российские СМИ будут представлять в контексте стремления России к миру.

То есть, подчеркивает эксперт, цели визита российского диктатора в Турцию сугубо пропагандистские.

Напомним, портал "Комментарии сообщал, что в Кремле официально подтвердили , что в феврале российский диктатор Владимир Путин собрался посетить Турцию. И подчеркнули, что одним из основных предметов переговоров станет ситуация в Украине.

Портал "Комментарии" рассказывал, по мнению заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский диктатор Владимир Путин будет говорить о возобновлении "зерновой инициативы" , поскольку он хочет обезопасить российские корабли в Черном море от ударов ВСУ.




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Источник: https://www.unian.ua/
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