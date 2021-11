Путин видел РФ в НАТО: эксперт рассказала, как в Кремле решили взломать западные институты

Пока в России рассказывают, что кто-то в НАТО кому-то то ли в СССР, то ли уже в РФ обещал не расширение блока, бывший генсек НАТО Джордж Робертсон рассказывает интересные детали, которые никак не сочетаются с риторикой, которая звучит от президента России Владимира Путина. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет политический эксперт Олеся Яхно.

Владимир Путин. Фото Интерфакс

Политолог отмечает, оказывается, Владимир Путин во время первой встречи с Робертсоном (он возглавлял альянс в период 1999-2003 годы) сказал, что Россия видит себя частью Западной Европы, но не хочет проходить через обычную процедуру вступления в НАТО и стоять в очереди с другими странами. Об этом пишет The Guardian (статья "Ex-NATO head says Putin wanted to join alliance early on his rule"), ссылаясь на слова Робертсона, который также рассказывает о том, как изменились взгляды Путина за 21 год правления в России.

"Все это только подтверждает, что российские власти в какой-то момент ушли от догоняющей (Запад) стратегии и перешли к стратегии взлома существующих западных институций и союзов. Агрессия против Украины – это только часть этого подхода, распространяющего за пределы постсоветского пространства", – отметила Олеся Яхно.

