Российский президент Владимир Путин направил в Государственную Думу законопроект, предусматривающий ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Об этом сообщают российские СМИ, в том числе "РИА Новости".

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Согласно информации, представленной изданием, договор предусматривает всеобъемлющее партнерство между Россией и КНДР, однако в настоящее время дополнительные детали относительно содержания соглашения или его возможных последствий не обнародуются.

"Путин внес в Госдуму проект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР", — пишет "РИА Новости".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в военные КНДР воюют на стороне РФ . Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в конце 963 дня войны сообщил о росте сотрудничества между Россией и Северной Кореей, которая теперь охватывает не только передачу оружия, но и военных из КНДР. Он подчеркнул, что это новый уровень поддержки, который Россия получает от Пхеньяна.

Зеленский также подчеркнул, что Украина нуждается в большей международной поддержке, особенно в военной сфере, чтобы более эффективно противостоять агрессору. Он отметил, что предоставление Украине более дальнобойного оружия и увеличение поставок военной техники поможет усилить давление на Россию, что является критическим для сдерживания агрессии и предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

Президент подчеркнул, что настоящий мир может быть достигнут только с помощью силы, и выразил надежду на скорейшее принятие решений по поддержке Украины со стороны международных партнеров. Следующая неделя будет посвящена активной работе с партнерами и лидерами для обеспечения необходимой помощи для фронта.

