logo

BTC/USD

79615

ETH/USD

2453.35

USD/UAH

44.56

EUR/UAH

51.79

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин внезапно приказал прекратить удары по Киеву: в Кремле назвали причину
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин внезапно приказал прекратить удары по Киеву: в Кремле назвали причину

Москва объявила о трехдневной паузе в атаках на украинскую столицу

5 сентября 2026, 15:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин распорядился временно прекратить удары по Киеву. Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пауза продлится трое суток – начиная с полуночи.

Путин внезапно приказал прекратить удары по Киеву: в Кремле назвали причину

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В Москве утверждают, что решение напрямую связано с предстоящим визитом американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в украинскую столицу. По словам Пескова, прекращение ударов необходимо на период подготовки и проведения контактов американских переговорщиков в Киеве.

"Приостановка ударов по Киеву связана с подготовкой и проведением там контактов американских переговорщиков", — заявил представитель Кремля.

Таким образом, российская сторона впервые публично связала временное ограничение ударов по украинской столице с безопасностью американской делегации. Уиткофф и Кушнер должны прибыть в Украину в рамках нового дипломатического раунда, который Вашингтон пытается использовать для продвижения переговорного процесса.

При этом в Кремле сообщили, что перед поездкой в Киев американские представители должны провести встречу непосредственно с Путиным в Москве. Согласно заявлению российской стороны, переговоры запланированы на сегодня.

Пока неизвестно, станет ли объявленная пауза частью более широких договоренностей или останется разовым решением на время визита американцев. Также неясно, распространится ли прекращение ударов только на Киев или российская сторона будет ограничивать атаки и на других участках Украины.

Решение Москвы имеет особое значение на фоне продолжающихся массированных воздушных атак и попыток США возобновить переговоры между Россией и Украиной.

В Киеве ранее заявляли о готовности обсуждать прекращение огня. Теперь внимание будет приковано к тому, действительно ли российская сторона выполнит заявленное ограничение и станет ли трехдневная пауза сигналом о готовности Кремля к более серьезным договоренностям.

Читайте также на портале "Комментарии" — снова все срывается: Зеленский рассказал смысл атаки РФ на аэропорты "Киев" и "Борисполь".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости