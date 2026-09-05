Путин внезапно приказал прекратить удары по Киеву: в Кремле назвали причину

Российский диктатор Владимир Путин распорядился временно прекратить удары по Киеву. Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пауза продлится трое суток – начиная с полуночи.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В Москве утверждают, что решение напрямую связано с предстоящим визитом американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в украинскую столицу. По словам Пескова, прекращение ударов необходимо на период подготовки и проведения контактов американских переговорщиков в Киеве.

"Приостановка ударов по Киеву связана с подготовкой и проведением там контактов американских переговорщиков", — заявил представитель Кремля.

Таким образом, российская сторона впервые публично связала временное ограничение ударов по украинской столице с безопасностью американской делегации. Уиткофф и Кушнер должны прибыть в Украину в рамках нового дипломатического раунда, который Вашингтон пытается использовать для продвижения переговорного процесса.

При этом в Кремле сообщили, что перед поездкой в Киев американские представители должны провести встречу непосредственно с Путиным в Москве. Согласно заявлению российской стороны, переговоры запланированы на сегодня.

Пока неизвестно, станет ли объявленная пауза частью более широких договоренностей или останется разовым решением на время визита американцев. Также неясно, распространится ли прекращение ударов только на Киев или российская сторона будет ограничивать атаки и на других участках Украины.

Решение Москвы имеет особое значение на фоне продолжающихся массированных воздушных атак и попыток США возобновить переговоры между Россией и Украиной.

В Киеве ранее заявляли о готовности обсуждать прекращение огня. Теперь внимание будет приковано к тому, действительно ли российская сторона выполнит заявленное ограничение и станет ли трехдневная пауза сигналом о готовности Кремля к более серьезным договоренностям.

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