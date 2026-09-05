Путін раптово наказав припинити удари по Києву: у Кремлі назвали причину

Російський диктатор Володимир Путін наказав тимчасово припинити удари по Києву. Як заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, пауза триватиме три доби – починаючи з півночі.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

У Москві стверджують, що рішення безпосередньо пов'язане з майбутнім візитом американських представників Стіва Уіткоффа та Джареда Кушнера до української столиці. За словами Пєскова, припинення ударів необхідне на період підготовки та проведення контактів американських переговорників у Києві.

"Призупинення ударів по Києву пов'язане з підготовкою та проведенням там контактів американських переговорників", — заявив представник Кремля.

Таким чином, російська сторона вперше публічно пов'язала тимчасове обмеження ударів по українській столиці із безпекою американської делегації. Уїткофф і Кушнер мають прибути в Україну в рамках нового дипломатичного раунду, який Вашингтон намагається використати для переговорного процесу.

При цьому у Кремлі повідомили, що перед поїздкою до Києва американські представники мають провести зустріч безпосередньо з Путіним у Москві. Згідно із заявою російської сторони, переговори заплановані на сьогодні.

Поки невідомо, чи стане оголошена пауза частиною ширших домовленостей, чи залишиться разовим рішенням на час візиту американців. Також неясно, чи пошириться припинення ударів лише на Київ, чи російська сторона обмежуватиме атаки і на інших ділянках України.

Рішення Москви має особливе значення на тлі масованих повітряних атак, що продовжуються, і спроб США відновити переговори між Росією та Україною.

У Києві раніше заявляли про готовність обговорювати припинення вогню. Тепер увага буде прикута до того, чи справді російська сторона виконає заявлене обмеження і чи триденна пауза стане сигналом про готовність Кремля до більш серйозних домовленостей.

Читайте також на порталі "Коментарі" — знову все зривається: Зеленський розповів сенс атаки РФ на аеропорти "Київ" та "Бориспіль".



