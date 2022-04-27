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Путин вновь нашел оправдание войны в Украине

Президент РФ также напомнил, что цели "спецоперации" в Украине нужно выполнить

сегодня, 17:22
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент России Владимир Путин вновь попытался оправдаться за развязывание войны в Украине. Он заявил, что, если бы не отдал приказ российской армии вторгнуться на территорию Украины, то масштабный вооруженный конфликт охватил бы уже территорию России. О каком именно конфликте и, кто собирался его развязать на территории РФ Путин не сказал. Как передает портал "Комментарии", своим мнением российский президент поделился, выступая в Совете законодателей, пишет российский "Интерфакс".

Путин вновь нашел оправдание войны в Украине

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путин вновь заявил, что задачи, которые он поставил перед военными еще до начала "спецоперации" в Украине должны быть выполнены. Опять-таки завуалированно Путин отметил, что от выполнения поставленных задач зависит не только безопасность жителей Донецкой и Луганской областей, аннексированного Крыма, но и безопасность самой России. 

Чтобы оправдать массовую гибель российских военных во время войны против Украины Путин отметил, что российские солдаты и офицеры защитили Россию от угрозы, которая нависла над страной.

Также Путин отметил, что масштабный конфликт мог охватить всю Россию и он проходил бы по чужим сценариям. При этом Путин уже не стал прямо обвинять Украину. Он отметил, что "силам", которые пытаются исторически сдерживать Россию такая большая страна не нужна. Президент РФ также намекнул, что не советует никому вмешиваться в те события, которые происходят в Украине. Если это произойдет, Россия оставляет за собой право реагировать очень оперативно.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Офисе президента нашли свое объяснение, почему в приграничных с Украиной Курской, Воронежской и Белгородской областях прогремела серия взрывов. 



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Источник: https://www.interfax.ru/russia/838274
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