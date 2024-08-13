Путин вновь пугает Европу: к чему РФ подготовила флот

Россия подготовила свой флот для нанесения ударов ракетами с ядерными боеголовками по объектам в Европе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times", со ссылкой на секретные документы, оказавшиеся в его распоряжении.

Российский флот. Фото из открытых источников

В документах говорится о том, что российский флот обучен бить ракетами с ядерными боеголовками по объектам в глубине Европы в случае потенциального конфликта с НАТО.

Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину военные представили офицерам НАТО карты вероятных целей. Некоторые из них расположены так далеко, как западное побережье Франции и Барроу-ин-Фернесс в Великобритании.

Документы демонстрируют, как Россия представляла конфликт с Западом и планировала серию подавляющих ударов по Западной Европе. Эти секретные документы, составленные в период с 2008 по 2014 год, включают список целей для ракет, которые могут нести как обычные боеголовки, так и тактическое ядерное оружие.

Россия сохранила возможность размещения ядерного оружия на надводных кораблях, что, по мнению экспертов, связано со значительными дополнительными рисками эскалации или аварий.

Кроме того, в документах отмечается, что высокая маневренность военно-морского флота позволяет ему наносить "внезапные и упреждающие удары и массированные ракетные удары ... с разных направлений". Ядерное оружие "как правило" предназначено для использования "в сочетании с другими средствами поражения" для достижения целей России, говорится в документах.

FT отмечает, что эти документы предоставили западные источники. Аналитики, которые изучили их, заявили, что содержание соответствует тому, как НАТО оценивает угрозу ракетных ударов дальнего радиуса действия со стороны российского флота и скорость, с которой Россия, вероятно, прибегнет к применению ядерного оружия.

В материале говорится, что карты были составлены скорее с презентационной целью, чем для оперативного использования. На них изображены 32 цели НАТО в Европе: цели Балтийского флота находятся в основном в Норвегии и Германии, включая военно-морскую базу в Бергене, а также станции радиолокации и объекты сил специального назначения.

Северный флот, как ожидается, нанесет удары по объектам оборонной промышленности, таким как верфь подводных лодок в Барроу-ин-Фернес на северо-западе Великобритании.

В то же время экс-чиновник НАТО Уильям Альберк, который сейчас работает в Стимсоновском центре, заявил, что эта выборка является лишь малой частью "сотен, если не тысяч, целей, нанесенных на карту по всей Европе".

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