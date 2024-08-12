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Позор в Курской области: Путин рассказал, для чего Киев пошел ва-банк

Диктатор считает, что Киев хочет улучшить переговорные позиции

сегодня, 15:30
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин в ходе оперативного совещания в режиме видеоконференции дал оценку перспективам переговоров с Украиной на фоне ситуации в Курской области. Кремлевский диктатор заявил, что Украина атаковала Курскую область якобы для улучшения переговорных позиций. Но сам Путин не видит теперь каких-либо предпосылок для разговора с Киевом.

Позор в Курской области: Путин рассказал, для чего Киев пошел ва-банк

Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам диктатора, Минобороны РФ должно "выбить противника с территории региона".

Президент страны-оккупанта в очередной раз заявил, что Запад якобы воюет против России "руками украинцев".

"Противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые наносят удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре. Или пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. О чем с ними вообще можно говорить?", — добавил Путин. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин поручил ФСБ и Росгвардии обеспечивать режим контртеррористической операции в Курской области, эффективно противостоять диверсионным группам ВСУ. При этом Путин утверждает, что целью нападения ВСУ на Курскую область является попытка остановить наступление российских военных на Донбассе.

"Подобные акции, безусловно, преследуют главную военную цель, а именно, остановить наступление наших войск по полному освобождению территорий "Луганской, Донецкой народных республик", территории "Новороссии", — сказал он.

При этом Путин заметил, что "темпы наступательных операций российских вооруженных сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а наоборот, увеличились в полтора раза", и якобы российские оккупационные войска даже продвигаются вперед.




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