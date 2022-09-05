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Путин вновь сделал циничное заявление о Донбассе

Российский президент также похвалил боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые воюют против Украины

сегодня, 13:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Тема Украины не перестает быть ключевой темой не только российских пропагандистов, но и самого президента России Владимира Путина. В этот раз Путин отличился новым заявлением о сражениях на Донбассе. Хозяин Кремля похвалил за отвагу и мужество боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на российский пропагандистские СМИ.

Путин вновь сделал циничное заявление о Донбассе

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путин вспомнил об Украине во время визита на Камчатку, где глава Кремля общался с молодежью. Владимир Путин вновь заявил, что трагедия Донбасса произошла из-за "неонацистского режима". 

По словам президента России, проблема, которая сейчас есть в Украине имеет глубокие корни с 2014-го года, когда "неонацистский режим" сумел захватить власть в стране и своей политикой спровоцировал войну на Донбассе.

Российский президент попытался убедить молодежь в том, что Москва всеми способами пыталась избежать эскалации и подталкивала стороны к мирному урегулированию. Также Путин заявил, что сегодня боевики "ЛДНР" взяли в руки оружие и показали, что могут воевать не хуже российских кадровых военных. По словам президента РФ, он гордится "мужеством" боевиков.

Стоит отметить, что в последнее время Путин часто говорит о войне в Украине именно с молодежью. Не так давно он снова вспоминал об Украине во время открытого урока для школьников. Тогда президент России придумал новую "цель" войны в Украине, заявив о якобы создании антироссийского анклава.

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Источник: https://ria.ru/20220905/donbass-1814516353.html
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