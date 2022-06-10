Путин возомнил себя Петром I: в чем опасность заявления диктатора – как реагировать Украине и миру

Российский диктатор Владимир Путин, попавший 9 июня под украинские санкции, в тот же день прямо заявил, что хочет захватывать новые земли как Петр I. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чем говорит такое признание и почему оно сделано именно сейчас.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Путинский режим постепенно сбрасывает маску: всё меньше разговоров о "защите", всё больше – о "возвращении своего"
Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков акцентирует, что мысль о параллелях между двумя "собирателями земель русских" (а на самом деле – наглыми захватчиками Владимиром Путиным и Петром Первым) была провозглашена именно в привязке к выставке, посвященной Петру Первому (в честь 350-летния со дня его рождения).
"Впрочем, какого-то особого повода для этого заявления искать не стоит. Потому что миф о том, что "Россия ни на кого не нападает, только защищается или возвращает свое", является базовым для рашистской пропаганды. Он перекочевал в нее из советских времен: СССР тоже был такой "миролюбивый", что то и дело воевал на чужой территории, а также регулярно угрожал уничтожить весь мир в атомном огне", – напоминает аналитик.
По мнению Александра Кочеткова, агрессивная война против Украины, чей народ еще недавно называли в РФ братским, может вызвать некоторый диссонанс в глубинном российском народе.
"Одно дело – наносить якобы "превентивный удар, защищаясь от нападения НАТО", другое вести бессмысленную и безнадежную захватническую войну на чужой территории, – поясняет эксперт. – Но путинский режим постепенно сбрасывает маску: всё меньше разговоров о "защите", всё больше – о "возвращении своего". Кончится тем, что Россия потребует от мира считать российским то, что она просто объявит своим, а иначе — ядерная война. Поэтому агрессор должен быть повержен именно сейчас".
Единственной правильной реакцией на высказывания Путина со стороны Запада должно быть усиление санкций и оружие
Политолог Петр Охотин отмечает, что Путин просто признался в преступлениях против мировой архитектуры безопасности, когда сравнивал себя с Петром I.
"Он фактически признался в своем желании перечеркнуть работу такой структуры как ООН и возвратиться к практикам 17-го и 18-го столетия", – поясняет эксперт.
По его мнению, слова Путина следует трактовать так: "Я не признаю международных договоров и верю только в право силы. После войны с Украиной буду продолжать агрессию против других стран".
Петр Охотин резюмирует:
"Украинская власть неоднократно предупреждала: умиротворение агрессора порождает большее зло. Единственной правильной реакцией на высказывания Путина со стороны Запада должно быть усиление санкций и оружие, иначе последующими жертвами станут Польша, Финляндия, Швеция, страны Балтии".
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Юрий
сегодня, 11:02
Неудивительно. В экономике россии жопа, вот и придумывают победы хоть где небудь. Но с Украиной они просчитались. Тут им тоже будет не просто жопа а конец империи и диктатору путлеру.
Ігор
сегодня, 09:44
Якби ж українці займалися справами, а ні пропагандою. Але що можна зробити на старому обладнанні олігархів? Тому, щоб піднятися в своїх очах та очах світу, вони 31 рік розкручували що: "без України - Росія не імперія". Цим самим переконали в цьому варварів - ті вирішили повернути собі статус імперії. Результат подобається?