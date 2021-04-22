Путин впервые лично прокомментировал предложение Зеленского встретиться на Донбассе (ВИДЕО)

Украинское и мировое общество уже не первые сутки бурно обсуждает предложение президента Владимира Зеленского о личной встрече с главой Российской Федерации.

Путин считает, что о Донбассе нужно говорить с т.н. "Л-ДНР". Фото: РИА Новости

Если ранее в Кремле отделывались весьма расплывчатыми формулировками, то в четверг, 22 апреля, Владимир Путин лично прокомментировал подобную идею, сообщают "РИА Новости".

Свою позицию политик представил во время деловой встречи с самопровозглашенным главой Республики Беларусь Александром Лукашенко.

По мнению российского президента, Зеленский должен говорить о Донбассе не с представителями РФ. Путин уверен, что любые переговоры об окончании войны украинскому правительству следует вести с руководством непризнанных республик в ОРДЛО.

Политик считает, что лишь в так называемых "Л-ДНР" Владимиру Зеленскому могут дать необходимые ответы. Для этого, по его словам, украинский президент должен встретиться с Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — главами непризнанных миром республик.

Лишь после этого, подчеркивает Путин, могут начаться какие-то переговоры по Донбассу с Россией.

По словам главы РФ, если украинское правительство захочет наладить дипломатические отношения между странами в целом, то Зеленского с радостью примут в Кремле.

По мнению Путина, прежде со стороны Украины был предпринят ряд шагов, которые эти украинско-российские отношения и разрушили. Политик утверждает, что РФ такое поведение весьма опечаливает.

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Владимир Путин по-прежнему придерживается позиции "внутреннего конфликта Украины". Россию же он называет в этом случае "третьей стороной", которая может лишь обеспечивать некие консультации в этом вопросе.



Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие опасности, по мнению дипломата Константина Елисеева, несет предложение встречи от Зеленского Путину.

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