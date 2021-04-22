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Путин впервые лично прокомментировал предложение Зеленского встретиться на Донбассе (ВИДЕО)

Президент РФ считает, что для урегулирования ситуации на Донбассе Зеленский должен общаться не с ним

сегодня, 18:58
Автор:

Вечканова Елена

Украинское и мировое общество уже не первые сутки бурно обсуждает предложение президента Владимира Зеленского о личной встрече с главой Российской Федерации.

Путин впервые лично прокомментировал предложение Зеленского встретиться на Донбассе (ВИДЕО)

Путин считает, что о Донбассе нужно говорить с т.н. "Л-ДНР". Фото: РИА Новости

Если ранее в Кремле отделывались весьма расплывчатыми формулировками, то в четверг, 22 апреля, Владимир Путин лично прокомментировал подобную идею, сообщают "РИА Новости".

Свою позицию политик представил во время деловой встречи с самопровозглашенным главой Республики Беларусь Александром Лукашенко.

По мнению российского президента, Зеленский должен говорить о Донбассе не с представителями РФ. Путин уверен, что любые переговоры об окончании войны украинскому правительству следует вести с руководством непризнанных республик в ОРДЛО.

Политик считает, что лишь в так называемых "Л-ДНР" Владимиру Зеленскому могут дать необходимые ответы. Для этого, по его словам, украинский президент должен встретиться с Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — главами непризнанных миром республик.

Лишь после этого, подчеркивает Путин, могут начаться какие-то переговоры по Донбассу с Россией.

По словам главы РФ, если украинское правительство захочет наладить дипломатические отношения между странами в целом, то Зеленского с радостью примут в Кремле. 

По мнению Путина, прежде со стороны Украины был предпринят ряд шагов, которые эти украинско-российские отношения и разрушили. Политик утверждает, что РФ такое поведение весьма опечаливает.

https://t.me/rian_ru/93477

Владимир Путин по-прежнему придерживается позиции "внутреннего конфликта Украины". Россию же он называет в этом случае "третьей стороной", которая может лишь обеспечивать некие консультации в этом вопросе. 

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие опасности, по мнению дипломата Константина Елисеева, несет предложение встречи от Зеленского Путину.

Также на портале вы можете узнать, почему Леонид Кравчук считает, что Путин находится в непростом положении из-за идеи Зеленского встретиться.


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Источник: https://t.me/rian_ru/93477
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