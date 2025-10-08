Путин впервые отметил день рождения в окружении военных и усопших царей

7 октября Владимир Путин отпраздновал свой 73-й день рождения необычным способом. Российский диктатор находился в кругу генералов, в стенах Петропавловского собора Санкт-Петербурга, где похоронены русские императоры. После посещения усыпальницы диктатор провел совещание с военным руководством, а затем прибыл на совместный обед. В этом году формат празднования стал откровенным символом милитаризации и имперских амбиций современной России.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин прибыл в собор вместе с директором ФСБ Александром Бортниковым, руководителями Минобороны и Генштаба, а также командующими группировок войск. Обращаясь к собравшимся, он заявил, что место выбрано "неслучайно", ведь именно здесь покоятся те, кто создавал Россию.

"Есть необходимость поговорить лично, да и хороший повод. Я решил нашу встречу начать отсюда, потому что это усыпальница людей, которые по сути делали современную Россию. Думаю, что и вам будет приятно и интересно. Батюшка начнет, а мы потом переберемся в другое место, проведем встречу рабочую, а потом я приглашаю вас на обед", – заявил Путин.

Петропавловский собор – это исторический центр одноименной крепости, откуда Петр I начал строительство новой столицы империи. Теперь здесь, среди саркофагов династии Романовых, Путин решил начать свой день рядом с военными, которые руководят войной против Украины.

После посещения собора диктатор РФ провел совещание в присутствии руководства армии, выступая на фоне портрета Петра I. Путин назвал решения, принятые в феврале 2022 года, "правильными и своевременными" и заявил, что "стратегическая инициатива полностью остается за Вооруженными силами РФ".

По его словам, в 2025 году российская армия якобы "освободила" почти 5 тысяч квадратных километров и 212 населенных пунктов. Однако независимые источники опровергают эти цифры. Согласно данным OSINT-проекта DeepState, в этом году российские войска фактически захватили около 3,2 тысячи кв. км территории Украины, что почти в полтора раза меньше.

Если раньше Путин отмечал дни рождения в формате политических встреч или приватно, то в этот раз среди генералов и трупов российских монархов. В 2023 году он посещал церемонию запуска газоснабжения в Узбекистан, в 2022-м он имел неформальную встречу с лидерами стран СНГ, а в 2024 году не проводил никаких публичных мероприятий.

