Путін вперше відзначив день народження в оточенні військових та покійних царів

7 жовтня Володимир Путін відсвяткував свій 73-й день народження у незвичний спосіб. Російський диктатор був у колі генералів, у стінах Петропавлівського собору Санкт-Петербурга, де поховані російські імператори. Після відвідин усипальниці диктатор провів нараду з військовим керівництвом, а потім прибув на спільний обід. Цього року формат святкування став найвідвертішим символом мілітаризації та імперських амбіцій сучасної Росії.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін прибув до собору разом із директором ФСБ Олександром Бортниковим, керівниками Міноборони та Генштабу, а також командувачами угруповань військ. Звертаючись до присутніх, він заявив, що місце обрано "невипадково", адже саме тут спочивають ті, хто створював Росію.

"Є необхідність поговорити особисто, та й хороший привід. Я вирішив нашу зустріч почати звідси, бо це усипальниця людей, які по суті робили сучасну Росію. Думаю, що і вам буде приємно та цікаво. Батюшка почне, а ми потім переберемося в інше місце, проведемо зустріч робочу, а потім я запрошую вас на обід", — заявив Путін.

Петропавлівський собор — це історичний центр однойменної фортеці, звідки Петро I почав будівництво нової столиці імперії. Тепер тут, серед саркофагів династії Романових, а Путін вирішив почати свій день поруч із військовими, які керують війною проти України.

Після відвідин собору диктатор РФ провів нараду у присутності керівництва армії, виступаючи на тлі портрета Петра I. Путін назвав рішення, ухвалені в лютому 2022 року, "правильними та своєчасними" і заявив, що "стратегічна ініціатива повністю залишається за Збройними силами РФ".

За його словами, у 2025 році російська армія нібито "звільнила" майже 5 тисяч квадратних кілометрів і 212 населених пунктів. Проте незалежні джерела спростовують ці цифри. Згідно з даними OSINT-проєкту DeepState, цього року російські війська фактично захопили близько 3,2 тисячі кв. км території України, що майже в півтора раза менше.

Якщо раніше Путін відзначав дні народження у форматі політичних зустрічей або приватно, то цього разу серед генералів і трупів російських монархів. У 2023 році він відвідував церемонію запуску газопостачання до Узбекистану, у 2022-му мав неформальну зустріч з лідерами країн СНД, а у 2024 році не проводив жодних публічних заходів.

