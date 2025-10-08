logo_ukra

BTC/USD

121809

ETH/USD

4457.21

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Путін вперше відзначив день народження в оточенні військових та покійних царів
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін вперше відзначив день народження в оточенні військових та покійних царів

Володимир Путін провів 73-й день народження у Петропавлівському соборі серед генералів та могил російських імператорів.

8 жовтня 2025, 08:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

7 жовтня Володимир Путін відсвяткував свій 73-й день народження у незвичний спосіб. Російський диктатор був у колі генералів, у стінах Петропавлівського собору Санкт-Петербурга, де поховані російські імператори. Після відвідин усипальниці диктатор провів нараду з військовим керівництвом, а потім прибув на спільний обід. Цього року формат святкування став найвідвертішим символом мілітаризації та імперських амбіцій сучасної Росії.

Путін вперше відзначив день народження в оточенні військових та покійних царів

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін прибув до собору разом із директором ФСБ Олександром Бортниковим, керівниками Міноборони та Генштабу, а також командувачами угруповань військ. Звертаючись до присутніх, він заявив, що місце обрано "невипадково", адже саме тут спочивають ті, хто створював Росію.

"Є необхідність поговорити особисто, та й хороший привід. Я вирішив нашу зустріч почати звідси, бо це усипальниця людей, які по суті робили сучасну Росію. Думаю, що і вам буде приємно та цікаво. Батюшка почне, а ми потім переберемося в інше місце, проведемо зустріч робочу, а потім я запрошую вас на обід", — заявив Путін.

Петропавлівський собор — це історичний центр однойменної фортеці, звідки Петро I почав будівництво нової столиці імперії. Тепер тут, серед саркофагів династії Романових, а Путін вирішив почати свій день поруч із військовими, які керують війною проти України.

Після відвідин собору диктатор РФ провів нараду у присутності керівництва армії, виступаючи на тлі портрета Петра I. Путін назвав рішення, ухвалені в лютому 2022 року, "правильними та своєчасними" і заявив, що "стратегічна ініціатива повністю залишається за Збройними силами РФ".

За його словами, у 2025 році російська армія нібито "звільнила" майже 5 тисяч квадратних кілометрів і 212 населених пунктів. Проте незалежні джерела спростовують ці цифри. Згідно з даними OSINT-проєкту DeepState, цього року російські війська фактично захопили близько 3,2 тисячі кв. км території України, що майже в півтора раза менше.

Якщо раніше Путін відзначав дні народження у форматі політичних зустрічей або приватно, то цього разу серед генералів і трупів російських монархів. У 2023 році він відвідував церемонію запуску газопостачання до Узбекистану, у 2022-му мав неформальну зустріч з лідерами країн СНД, а у 2024 році не проводив жодних публічних заходів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як Росія святкує день народження диктатора за сценарієм Кремля.

Також "Коментарі" писали, що насправді означає прізвище Путін.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини