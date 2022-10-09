Путин впервые отреагировал на взрыв на Крымском мосту (ВИДЕО)

"Как вы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации", – заявил российский президент в ходе встречи с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, как отреагировали в Киеве и Москве на подрыв Крымского моста – что следует ожидать дальше. Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович считает, что у РФ ключевым трендом остается растерянность. По его словам, символизм подрыва Крымского моста нанес колоссальный ущерб российским властям в целом и Путину в частности. Его снова начинают "покусывать" и критиковать более радикальные лица, считающие, что Россия неправильно воюет. Эксперт считает, что украинская позиция должна быть такой, какой она стала ближе ко вчерашнему вечеру. А именно – минимум комментариев по поводу возможной причастности Украины к тому, что произошло с Крымским мостом. Максимум – раскрутка истории по внутренним "теркам" среди российских силовиков и спецслужб. Позиция наших спецслужб и Минобороны по удару по Крымскому мосту должна быть, по мнению эксперта, очень проста – максимум иронии, сарказма, но без какой-либо привязки Украины к случившемуся. По словам магистра государственного управления, политолога, социолога Владимира Воли, Украина и РФ имеют разные версии того, как произошел подрыв моста и кто за этим стоит.