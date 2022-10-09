logo

BTC/USD

19447.57

ETH/USD

1318.89

LTC/USD

53.53

USD/UAH

40.70

EUR/UAH

39.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин впервые отреагировал на взрыв на Крымском мосту (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин впервые отреагировал на взрыв на Крымском мосту (ВИДЕО)

Крымский мост является одним из главных олицетворений путинского режима в России

сегодня, 21:10
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Глава Кремля заявил, что взрыв на Крымском мосту является "терактом", якобы направленным на разрушение российской инфраструктуры". Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление президента России Владимира Путина.

Путин впервые отреагировал на взрыв на Крымском мосту (ВИДЕО)

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Как вы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации", – заявил российский президент в ходе встречи с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, как отреагировали в Киеве и Москве на подрыв Крымского моста – что следует ожидать дальше. Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович считает, что у РФ ключевым трендом остается растерянность. По его словам, символизм подрыва Крымского моста нанес колоссальный ущерб российским властям в целом и Путину в частности. Его снова начинают "покусывать" и критиковать более радикальные лица, считающие, что Россия неправильно воюет. Эксперт считает, что украинская позиция должна быть такой, какой она стала ближе ко вчерашнему вечеру. А именно – минимум комментариев по поводу возможной причастности Украины к тому, что произошло с Крымским мостом. Максимум – раскрутка истории по внутренним "теркам" среди российских силовиков и спецслужб. Позиция наших спецслужб и Минобороны по удару по Крымскому мосту должна быть, по мнению эксперта, очень проста – максимум иронии, сарказма, но без какой-либо привязки Украины к случившемуся. По словам магистра государственного управления, политолога, социолога Владимира Воли, Украина и РФ имеют разные версии того, как произошел подрыв моста и кто за этим стоит.

 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!