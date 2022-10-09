Путин впервые отреагировал на взрыв на Крымском мосту (ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
Глава Кремля заявил, что взрыв на Крымском мосту является "терактом", якобы направленным на разрушение российской инфраструктуры". Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление президента России Владимира Путина.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
"Как вы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации", – заявил российский президент в ходе встречи с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, как отреагировали в Киеве и Москве на подрыв Крымского моста – что следует ожидать дальше. Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович считает, что у РФ ключевым трендом остается растерянность. По его словам, символизм подрыва Крымского моста нанес колоссальный ущерб российским властям в целом и Путину в частности. Его снова начинают "покусывать" и критиковать более радикальные лица, считающие, что Россия неправильно воюет. Эксперт считает, что украинская позиция должна быть такой, какой она стала ближе ко вчерашнему вечеру. А именно – минимум комментариев по поводу возможной причастности Украины к тому, что произошло с Крымским мостом. Максимум – раскрутка истории по внутренним "теркам" среди российских силовиков и спецслужб. Позиция наших спецслужб и Минобороны по удару по Крымскому мосту должна быть, по мнению эксперта, очень проста – максимум иронии, сарказма, но без какой-либо привязки Украины к случившемуся. По словам магистра государственного управления, политолога, социолога Владимира Воли, Украина и РФ имеют разные версии того, как произошел подрыв моста и кто за этим стоит.
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