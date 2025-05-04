Путин впервые публично заговорил о своем преемнике

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "постоянно думает" о своем преемнике, который заменил бы его как руководителя России. Глава Кремля впервые за долгое время публично затронул тему своего преемника, но избегал конкретики, подчеркнув, что окончательный выбор якобы зависит от "русского народа".

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Российская госпропаганда выпустила новый фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", в котором российский диктатор ответил на вопросы местных журналистов, в частности, относительно его преемника. По словам Путина, он постоянно смотрит и оценивает потенциал кандидатов, которые могли бы его заменить.

"Я всегда об этом думаю. Но в конце концов, выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями", — сказал Путин.

По поводу того, кто будет руководить Россией в будущем, Путин считает, что это будет кандидат, который получит наибольший процент доверия среди россиян.

"Я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько человек, чтобы у людей выбор был, который бы смог достичь этого доверия со стороны граждан страны", — добавил Путин.

В заключительной части интервью Путин поблагодарил россиян за поддержку не только на выборах, но и в нынешней ситуации, вероятно, имея в виду войну против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в этом же пропагандистском фильме Путин рассказал, почему начал войну против Украины.

Также "Комментарии" писали, что один из возможных преемников Путина критикует Запад и назвал место, где будет следующая война. По его словам, после войны на Украине с "хаосом" могут столкнуться и другие соседи России.