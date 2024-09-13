Путин впервые сам начертил «красные линии»: как Запад может загнать его в ловушку

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин довольно четко прочертил "красную линию" насчет применения Украиной ракет Storm Shadow и ATACMS по территории РФ, говорит российский оппозиционный журналист Иван Яковина.
Владимир Путин
По мнению диктатора, если решение примут, это "изменит саму суть, природу конфликта", и это будет означать, что страны НАТО воюют с Россией.
По мнению Яковины, очень хорошо, что Путин сделал такое заявление.
По его мнению, очень важно, чтобы сейчас американцы и британцы в последний момент не испугались и не передумали.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что несмотря на то, что Кремль продолжает делать уверенный вид, заявляя, что он не откажется от своих целей в войне против Украины, возможное решение западных партнеров Киева по ударах вглубь территории РФ серьёзно беспокоит российского диктатора Владимира Путина. Он уже предупредил Великобританию и США, что они будут "воевать" с Россией, если позволят Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по целям в его стране.
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