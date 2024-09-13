Путин впервые сам начертил «красные линии»: как Запад может загнать его в ловушку

Кремлевский диктатор Владимир Путин довольно четко прочертил "красную линию" насчет применения Украиной ракет Storm Shadow и ATACMS по территории РФ, говорит российский оппозиционный журналист Иван Яковина.

Владимир Путин

"Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет", — заявил Путин.

По мнению диктатора, если решение примут, это "изменит саму суть, природу конфликта", и это будет означать, что страны НАТО воюют с Россией.

По мнению Яковины, очень хорошо, что Путин сделал такое заявление.

"Теперь, когда соответствующие удары будут нанесены, придется ему бить по странам НАТО. Тут уже места для маневров не остается. Ну а последствия возможных ударов по НАТО для РФ будут катастрофическими", — говорит Яковина.

По его мнению, очень важно, чтобы сейчас американцы и британцы в последний момент не испугались и не передумали.

"Нужно, чтобы они открыто и однозначно пересекли "красную линию", которую лично Путин впервые за всю войну провел публично и недвусмысленно. (До этого лишь Медведев и тому подобные гоблины с такими заявлениями выступали). Очень важно показать ему (и всему миру), что эта "красная линия" ничего не стоит, что для цивилизованного мира угрозы Путина больше не имеют значения", — говорит Яковина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что несмотря на то, что Кремль продолжает делать уверенный вид, заявляя, что он не откажется от своих целей в войне против Украины, возможное решение западных партнеров Киева по ударах вглубь территории РФ серьёзно беспокоит российского диктатора Владимира Путина. Он уже предупредил Великобританию и США, что они будут "воевать" с Россией, если позволят Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по целям в его стране.



