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Путин впервые за полгода может уехать из России: Кремль назвал страну

В Кремле подтвердили подготовку к возможному визиту Путина в другую страну.

сегодня, 17:33
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Автор:

Slava Kot

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора поздравил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана с победой на выборах и обсудил встречу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Путин впервые за полгода может уехать из России: Кремль назвал страну

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Турецкая газета Hürriyet объявила, что Владимир Зеленский и Владимир Путин один за другим посетят президента Турции Реджепа Эрдогана после его инаугурации. В Кремле подтвердили факт разговора о встрече двух лидеров.


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"Действительно, когда Путин звонил и поздравлял господина Эрдогана с победой на выборах... президенты подтвердили свое намерение в ближайшей перспективе провести двустороннюю встречу", — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков добавил, что они готовятся к встрече, однако не подтвердил точную дату визита, указав, что нужно учесть графики обоих президентов.

Также первым зарубежным визитом в 2023 году, возможно, станет саммит БРИКС, который пройдет в июле в ЮАР. Африканская страна разрабатывает закон, чтобы обойти выдачу ордера на арест Путина.

С начала полномасштабной войны Путин покидал территорию России 10 раз. Последний подобный визит российского диктатора состоялся в декабре 2022 года, когда Путин приехал в Минск. Также в Кремле сообщали о визите Путина на оккупированные территории Украины, однако международное сообщество выразило сомнения в том, действительно ли президент России находился в Украине. С момента выдачи ордера на арест Международным уголовным судом в марте 2023 года президент России не покидает свою страну.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стала известна причина, почему Путин боится покидать территорию России.

Также "Комментарии" писали о первой реакции Путина на атаку дронов по Москве.



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Источник: https://www.rbc.ru/politics/31/05/2023/6477149f9a7947ceb0670735
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