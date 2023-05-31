Путин впервые за полгода может уехать из России: Кремль назвал страну

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора поздравил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана с победой на выборах и обсудил встречу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Турецкая газета Hürriyet объявила, что Владимир Зеленский и Владимир Путин один за другим посетят президента Турции Реджепа Эрдогана после его инаугурации. В Кремле подтвердили факт разговора о встрече двух лидеров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Действительно, когда Путин звонил и поздравлял господина Эрдогана с победой на выборах... президенты подтвердили свое намерение в ближайшей перспективе провести двустороннюю встречу", — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков добавил, что они готовятся к встрече, однако не подтвердил точную дату визита, указав, что нужно учесть графики обоих президентов.

Также первым зарубежным визитом в 2023 году, возможно, станет саммит БРИКС, который пройдет в июле в ЮАР. Африканская страна разрабатывает закон, чтобы обойти выдачу ордера на арест Путина.

С начала полномасштабной войны Путин покидал территорию России 10 раз. Последний подобный визит российского диктатора состоялся в декабре 2022 года, когда Путин приехал в Минск. Также в Кремле сообщали о визите Путина на оккупированные территории Украины, однако международное сообщество выразило сомнения в том, действительно ли президент России находился в Украине. С момента выдачи ордера на арест Международным уголовным судом в марте 2023 года президент России не покидает свою страну.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стала известна причина, почему Путин боится покидать территорию России.

Также "Комментарии" писали о первой реакции Путина на атаку дронов по Москве.