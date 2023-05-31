Путин впервые за полгода может уехать из России: Кремль назвал страну

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Slava Kot
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора поздравил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана с победой на выборах и обсудил встречу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
Турецкая газета Hürriyet объявила, что Владимир Зеленский и Владимир Путин один за другим посетят президента Турции Реджепа Эрдогана после его инаугурации. В Кремле подтвердили факт разговора о встрече двух лидеров.
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Песков добавил, что они готовятся к встрече, однако не подтвердил точную дату визита, указав, что нужно учесть графики обоих президентов.
Также первым зарубежным визитом в 2023 году, возможно, станет саммит БРИКС, который пройдет в июле в ЮАР. Африканская страна разрабатывает закон, чтобы обойти выдачу ордера на арест Путина.
С начала полномасштабной войны Путин покидал территорию России 10 раз. Последний подобный визит российского диктатора состоялся в декабре 2022 года, когда Путин приехал в Минск. Также в Кремле сообщали о визите Путина на оккупированные территории Украины, однако международное сообщество выразило сомнения в том, действительно ли президент России находился в Украине. С момента выдачи ордера на арест Международным уголовным судом в марте 2023 года президент России не покидает свою страну.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стала известна причина, почему Путин боится покидать территорию России.
Также "Комментарии" писали о первой реакции Путина на атаку дронов по Москве.
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