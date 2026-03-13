Путин все-таки дождался своего: какое решение приняли США по России

Соединённые Штаты на 30 дней отменили санкционные ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые транспортируются танкерами по морю. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Танкеры РФ. Фото: из открытых источников

"Чтобы увеличить глобальный объём существующих поставок, Министерство финансов США предоставляет временное разрешение странам на приобретение российской нефти, которая сейчас застряла в море. Эта ограниченная краткосрочная мера применяется только к нефти, которая уже находится в пути, и не принесёт значительной финансовой выгоды российскому правительству", – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Согласно тексту лицензии, Минфин США разрешает доставку и продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда по состоянию на 12 марта. Лицензия будет действовать до полуночи 11 апреля по вашингтонскому времени.

