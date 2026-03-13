Путин все-таки дождался своего: какое решение приняли США по России

Рубрики
Соединённые Штаты на 30 дней отменили санкционные ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые транспортируются танкерами по морю. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства финансов.
Танкеры РФ. Фото: из открытых источников
Согласно тексту лицензии, Минфин США разрешает доставку и продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда по состоянию на 12 марта. Лицензия будет действовать до полуночи 11 апреля по вашингтонскому времени.
