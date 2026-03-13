logo

BTC/USD

71335

ETH/USD

2110.92

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин все-таки дождался своего: какое решение приняли США по России
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин все-таки дождался своего: какое решение приняли США по России

США отменили санкции в отношении российской нефти на танкерах

13 марта 2026, 06:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Соединённые Штаты на 30 дней отменили санкционные ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые транспортируются танкерами по морю. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Путин все-таки дождался своего: какое решение приняли США по России

Танкеры РФ. Фото: из открытых источников

"Чтобы увеличить глобальный объём существующих поставок, Министерство финансов США предоставляет временное разрешение странам на приобретение российской нефти, которая сейчас застряла в море. Эта ограниченная краткосрочная мера применяется только к нефти, которая уже находится в пути, и не принесёт значительной финансовой выгоды российскому правительству", – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Согласно тексту лицензии, Минфин США разрешает доставку и продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда по состоянию на 12 марта. Лицензия будет действовать до полуночи 11 апреля по вашингтонскому времени.

Читайте также на портале "Комментарии" — Администрация президента США Дональда Трампа начала частично смягчать ограничения на экспорт российской нефти. Решение объясняют необходимостью стабилизировать мировой энергетический рынок после американско-израильских ударов по Ирану, которые спровоцировали резкий рост цен на нефть. Об этом говорится в материале "The New York Times".

Также издание "Комментарии" сообщало – сначала ряд ведущих СМИ написали, что США могут снять санкции с РФ на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и росте цен на нефть и впоследствии после этого президент США Трамп действительно подтвердил такую вероятность. До этого он провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. О чем говорит заявление Трампа? Могут ли США пойти на то, чтобы, не добиваясь окончания войны в Украине, снять большинство санкций из Москвы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости