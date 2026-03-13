logo_ukra

BTC/USD

71335

ETH/USD

2110.92

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Путін таки дочекався свого: яке рішення ухвалили США щодо Росії
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін таки дочекався свого: яке рішення ухвалили США щодо Росії

США скасували санкції щодо російської нафти на танкерах

13 березня 2026, 06:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сполучені Штати на 30 днів скасували санкційні обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, що транспортуються танкерами морем. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Путін таки дочекався свого: яке рішення ухвалили США щодо Росії

Танкери РФ. Фото: з відкритих джерел

"Щоб збільшити глобальний обсяг існуючих поставок, Міністерство фінансів США надає тимчасовий дозвіл країнам на придбання російської нафти, яка наразі застрягла в морі. Цей обмежений короткостроковий захід застосовується лише до нафти, яка вже перебуває в дорозі, і не принесе значної фінансової вигоди російському уряду", — заявив міністр фінансів.

Згідно з текстом ліцензії, Мінфін США дозволяє доставку та продаж російської нафти та нафтопродуктів, завантажених на судна станом на 12 березня. Ліцензія діятиме до півночі 11 квітня за вашингтонським часом.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Адміністрація президента США Дональда Трампа почала частково пом'якшувати обмеження на експорт російської нафти. Рішення пояснюють необхідністю стабілізувати світовий енергетичний ринок після американсько-ізраїльських ударів по Ірану, які спровокували різке зростання нафтових цін. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Також видання "Коментарі" повідомляло – спочатку низка провідних ЗМІ написала, що США можуть зняти санкції з РФ на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та зростання цін на нафту і згодом після цього президент США Трамп справді підтвердив таку ймовірність. До цього він провів телефонну розмову із російським диктатором Путіним. Про що говорить заява Трампа? Чи можуть США піти на те, щоб, не домагаючись закінчення війни в Україні, зняти більшість санкцій із Москви? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини