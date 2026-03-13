Путін таки дочекався свого: яке рішення ухвалили США щодо Росії

Сполучені Штати на 30 днів скасували санкційні обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, що транспортуються танкерами морем. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Танкери РФ. Фото: з відкритих джерел

"Щоб збільшити глобальний обсяг існуючих поставок, Міністерство фінансів США надає тимчасовий дозвіл країнам на придбання російської нафти, яка наразі застрягла в морі. Цей обмежений короткостроковий захід застосовується лише до нафти, яка вже перебуває в дорозі, і не принесе значної фінансової вигоди російському уряду", — заявив міністр фінансів.

Згідно з текстом ліцензії, Мінфін США дозволяє доставку та продаж російської нафти та нафтопродуктів, завантажених на судна станом на 12 березня. Ліцензія діятиме до півночі 11 квітня за вашингтонським часом.

Адміністрація президента США Дональда Трампа почала частково пом'якшувати обмеження на експорт російської нафти. Рішення пояснюють необхідністю стабілізувати світовий енергетичний ринок після американсько-ізраїльських ударів по Ірану, які спровокували різке зростання нафтових цін. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Спочатку низка провідних ЗМІ написала, що США можуть зняти санкції з РФ на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та зростання цін на нафту і згодом після цього президент США Трамп справді підтвердив таку ймовірність. До цього він провів телефонну розмову із російським диктатором Путіним.




