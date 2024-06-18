Путин всерьез боится за свою жизнь: кто теперь сопровождает диктатора во время визитов в регионы

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин стал летать в российские регионы в сопровождении истребителей. Сегодня он посетил Якутск и местные жители смогли зафиксировать в небе один самолет Су-30СМ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Агентство. Новости".
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Отмечается, что жители Якутска сняли по меньшей мере один истребитель Су-30СМ, который сопровождал борт диктатора Путина.
Журналисты сообщили, что это первый подтвержденный визуально случай с начала войны против Украины, когда борт Путина во время визита в российский регион сопровождают военные самолеты.
До этого истребители сопровождали российского лидера только за границей, один из таких случаев пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков объяснял якобы "соображениями безопасности".
Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин накануне визита в КНДР опубликовал статью, где похвалил эту страну за "твердую поддержку" российских захватчиков в войне против Украины и заявил, что готов к тесному взаимодействию с Северной Кореей, "чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными". Об этом говорится в статье Путина в северокорейской газете "Нодон синмун", опубликованной на сайте Кремля.
Также издание "Комментарии" сообщало – Путин уже готовит преемников своего режима: кто в списке.
Ранее "Комментарии" информировали – о чем говорят новые заявления Путина: действительно ли в РФ взволнованы из-за саммита мира.
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Ігор
сегодня, 17:18
Тепер порівняти цього Карлу з нашим Найвеличнішим, все більше копіює його. Наприклад, їздить регіонами у супроводі колони Патріотів. Якщо в іншу країну летить, то як і Путин бере з собою броньований критий трап до літака. Їх тільки двоє таких організмів. Скоро ми побачимо і складний туалет у валізі, щоб ніхто не взяв аналіз на допінг. Він як новий вид папуга-Клоун - копіює найогидніших. Епатажно одягається як Каддафі у стилі терориста Че. Ще б шатер брав з собою, але боїться - броньованих ще не вигадали.