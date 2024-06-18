Путин всерьез боится за свою жизнь: кто теперь сопровождает диктатора во время визитов в регионы

Российский диктатор Владимир Путин стал летать в российские регионы в сопровождении истребителей. Сегодня он посетил Якутск и местные жители смогли зафиксировать в небе один самолет Су-30СМ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Агентство. Новости".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Отмечается, что жители Якутска сняли по меньшей мере один истребитель Су-30СМ, который сопровождал борт диктатора Путина.

Журналисты сообщили, что это первый подтвержденный визуально случай с начала войны против Украины, когда борт Путина во время визита в российский регион сопровождают военные самолеты.

До этого истребители сопровождали российского лидера только за границей, один из таких случаев пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков объяснял якобы "соображениями безопасности".

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин накануне визита в КНДР опубликовал статью, где похвалил эту страну за "твердую поддержку" российских захватчиков в войне против Украины и заявил, что готов к тесному взаимодействию с Северной Кореей, "чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными". Об этом говорится в статье Путина в северокорейской газете "Нодон синмун", опубликованной на сайте Кремля.

Также издание "Комментарии" сообщало – Путин уже готовит преемников своего режима: кто в списке.

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