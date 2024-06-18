logo

BTC/USD

64639.60

ETH/USD

3418.72

LTC/USD

71.96

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин всерьез боится за свою жизнь: кто теперь сопровождает диктатора во время визитов в регионы
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин всерьез боится за свою жизнь: кто теперь сопровождает диктатора во время визитов в регионы

По информации СМИ, Путин стал летать в российские регионы в сопровождении истребителей

сегодня, 17:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российский диктатор Владимир Путин стал летать в российские регионы в сопровождении истребителей. Сегодня он посетил Якутск и местные жители смогли зафиксировать в небе один самолет Су-30СМ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Агентство. Новости".

Путин всерьез боится за свою жизнь: кто теперь сопровождает диктатора во время визитов в регионы

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Отмечается, что жители Якутска сняли по меньшей мере один истребитель Су-30СМ, который сопровождал борт диктатора Путина.

Журналисты сообщили, что это первый подтвержденный визуально случай с начала войны против Украины, когда борт Путина во время визита в российский регион сопровождают военные самолеты.

До этого истребители сопровождали российского лидера только за границей, один из таких случаев пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков объяснял якобы "соображениями безопасности".

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин накануне визита в КНДР опубликовал статью, где похвалил эту страну за "твердую поддержку" российских захватчиков в войне против Украины и заявил, что готов к тесному взаимодействию с Северной Кореей, "чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными". Об этом говорится в статье Путина в северокорейской газете "Нодон синмун", опубликованной на сайте Кремля.                                                                             

Также издание "Комментарии" сообщало – Путин уже готовит преемников своего режима: кто в списке.

Ранее "Комментарии" информировали – о чем говорят новые заявления Путина: действительно ли в РФ взволнованы из-за саммита мира.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/agentstvonews/6354
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Ігор

сегодня, 17:18

Тепер порівняти цього Карлу з нашим Найвеличнішим, все більше копіює його. Наприклад, їздить регіонами у супроводі колони Патріотів. Якщо в іншу країну летить, то як і Путин бере з собою броньований критий трап до літака. Їх тільки двоє таких організмів. Скоро ми побачимо і складний туалет у валізі, щоб ніхто не взяв аналіз на допінг. Він як новий вид папуга-Клоун - копіює найогидніших. Епатажно одягається як Каддафі у стилі терориста Че. Ще б шатер брав з собою, але боїться - броньованих ще не вигадали.


Новости

Все новости