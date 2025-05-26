Путин вспомнил, как работал в КГБ: о чем пошутил диктатор

Диктатор РФ Владимир Путин ответил шуткой про КГБ на идею ввести уголовное преследование для нарушителей в импортозамещении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию прокремлевского агентства ТАСС.

Владимир Путин

В ходе встречи с представителями деловых кругов в Кремле председатель совета директоров Курского электроаппаратного завода Андрей Канунников рассказал о нарушениях импортозамещения при госзакупках и предложил ввести более жесткий контроль. В ответ на это первый вице-премьер РФ Денис Мантуров предложил сразу ввести уголовное наказание.

"Кто в КГБ работал, я или он? — поинтересовался Путин, услышав реплику Мантурова. — Почему уголовные-то сразу? Финансовые надо вводить, экономические".

"Если практика показывает, то нужно какое-то ужесточение. Нужен не только контроль, но и санкции какие-то вводить за нарушения, — продолжил глава Кремля. — Штрафы, конечно. Чтобы демотивировать нарушение этих норм. <...> Я полностью согласен. Прошу коллег это обязательно отработать".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вертолет российского диктатора Владимира Путина попал в эпицентр отражения атаки неизвестных БпЛА по Курской области 20 мая. Об этом сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин в эфире телеканала "Россия 24".

Это произошло во время визита российского диктатора в регион. Путин 20 мая с рабочей поездкой посетил Курскую область. Диктатор Кремля провел встречу с главами муниципалитетов региона и рассказал, что владеет всей информацией о ситуации в Курской области, поскольку ему докладывает правительство, а также военные и спецслужбы. "(Вертолет президента был) фактически в эпицентре отражения массированной атаки беспилотников противника", – сказал Дашкин.