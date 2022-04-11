Путин встречается с Лукашенко: что происходит – и при чем здесь Украина

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Во вторник, 12 апреля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и руководитель страны-агрессора – РФ – Владимир Путин во второй раз за время войны в Украине проведут встречу. Переговоры пройдут в Амурской области России. Чего ожидать от этой встречи? Удастся ли России открыто втянуть Беларусь к военному вторжению в Украину?

Путин попытается в последний раз принудить Лукашенко к отданию приказа о вторжении в Украину

По мнению аналитика, политтехнолога Александра Кочеткова, главное, что встреча Лукашенко с Путиным происходит накануне анонсированного РФ (и не только) сражения за Донбасс.



"С формированием "ударного кулака" у агрессора не складывается. Соответственно, на встрече с Лукашенко Путин попытается в последний раз принудить Батьку к отданию приказа о вторжении в Украину, – считает эксперт. – Фактически, Путину нужна только публичная команда Лукашенко, дальше белорусские генералы в тесной связи с генералами российскими все организуют".

Лукашенко же, отмечает Александр Кочетков, будет отчаянно "сползать" с темы. Ведь он понимает, что участие в агрессии хоронит главное достижение непризнанного президента: в Беларуси пока обошлось без войны.



"При этом Лукашенко в позиции цугцванга: если он поддастся давлению Путина, то существует большой риск, что военным Беларуси окажется проще скинуть Батьку, чем гибнуть в Украине. А если Лукашенко упрется, то уже Путин может задуматься о военном перевороте с опорой на тех белорусских генералов, которые всецело поддерживают РФ и жаждут крови, – приводит расклад аналитик. – Полагаю, что Лукашенко пообещает Путину всякое содействие, но с роковым приказом будет тянуть. В надежде, что в битве за Донбасс всё окончательно прояснится – и он сможет примкнуть к победившей стороне".

Открытое вовлечение Беларуси в войну и вовсе может спровоцировать внутренний взрыв

Кандидат политических наук Олеся Яхно отмечает, что запланированная на 12 апреля встреча Путина и Лукашенко на космодроме Восточный в День космонавтики выглядит с одной стороны символично, с другой – комично.



"Такое впечатление, что Путин и Лукашенко находятся в отрыве от всего мира. Зачем они всё это строят, куда собираются лететь? Они закладывают в это некий свой символизм (показать, что продолжается некое развитие, в том числе космических программ, продемонстрировать российско-белорусское единство), но выглядит всё это, подчеркиваю, нелепо. Учитывая, что из-за агрессии против Украины и Россия, и вынужденно поддержавшая ее Беларусь оказались на обочине цивилизации", – поясняет эксперт.

Впрочем, продолжает Олеся Яхно, встреча в данном месте – это внешняя сторона. Внутренняя же сторона, естественно, будет связана с войной в Украине.



"Путин понимает, что если бы Беларусь не предоставила свою территорию для войны (оттуда, в частности, запускаются российские ракеты и авиации), возможно, даже таких бы успехов у РФ не было. И, понятно, что российские диктатор хочет продолжать запускать по Украине ракеты с белорусской земли. В том числе на фоне новой операции, которая будет преимущественно вестись на Донбассе, – отмечает политолог. – Но ракетные обстрелы по другим регионам будут сковывать возможности украинских военных".

У Лукашенко же, считает Олеся Яхно, пространства для маневра нет. Он вынужден встречаться с Путиным, потому что Беларусь абсолютно зависима от России, в том числе экономически. Санкции нарастают, причем вводят их не только против РФ, но и против Беларуси, косвенно замешенной в этой войне.

"К тому же, – продолжает эксперт, – Лукашенко понимает, что не может отказываться от участия в этой войне (согласие на что, возможно, дал после подтасованных результатов выборов 2020-го и помощи РФ после этого) совсем. Иначе его уничтожит сам Путин. При этом Лукашенко осознаёт, что само белорусское общество не хочет воевать. Подтверждение чему – те же диверсии на железной дороге с целью помешать передвижению военных по территории Беларуси. А открытое вовлечение Беларуси в войну и вовсе может спровоцировать внутренний взрыв. Тем более, что рано или поздно места в Беларуси, с которые по Украине запускают ракеты, откуда взлетают российские самолеты, может постичь участь нефтебазы в Белгороде, которая "вдруг" взорвалась. То есть, чем больше Лукашенко будет погружать в войну свою страну, тем меньше у него шансов сохраниться не только у власти, но и – физически. Несмотря на фактическое отсутствие выбора, жуликоватый Лукашенко пытается усидеть на всех стульях. Но сделать это ему всё сложнее".

Олеся Яхно не сомневается, что основной акцент в завтрашней встрече двух диктаторов (один из которых превратился в сателлита другого) будет сделан на Украине.



"Возможно, Лукашенко будет отведена роль озвучивания некого пропагандистского бреда. Мы уже слышали заявления в таком стиле о том, что "пришлось нанести упредительные удары, потому что Украина якобы намеревалась напасть на Беларусь и Россию". Понятно, что никто в здравом уме в такое не верит. Не верит и сам Лукашенко. Но ему приходится озвучивать то, что требует озвучить Кремль, – отмечает политолог. – Думаю, по итогам этой пресс-конференции мы сможем понять уровень дальнейшего вовлечения Беларуси в российско-украинскую войну, очередной "горячий" этап которой в ближайшее время произойдет на Донбассе".

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