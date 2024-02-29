Путин ввел секретную должность в госорганах: почему теперь пропаганды будет еще больше

Российский диктатор Владимир Путин тайным указом еще в 2023 году ввел должность политруков в российских государственных органах. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Meduza".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"В соответствии с указом, в федеральных государственных органах официально вводится должность "заместителя руководителя по общественно-политической работе". Искать людей, которые станут политруками, предполагается внутри этих структур – прежде всего среди уже работающих заместителей. При этом кандидатуру нужно согласовать с АП", – говорится в материале.

В распоряжении СМИ появилась методичка, где указано, что геополитическая ситуация и война против Украины требуют от госорганов эффективной и системной работы, в частности, по укреплению патриотизма у работников.

Чтобы этого добиться, предусмотрены мероприятия по "оперативному информированию о военно-политической обстановке в стране и в мире", а также проведение просветительской работы по изучению истории России, ее войн и становления.

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