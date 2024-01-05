Россия отличилась новым фейком о Зеленском: что в этот раз придумали пропагандисты

В стране-агрессоре в очередной раз прибегли к обычному для нее делу – распространению фейков. В этот раз рассказывают о том, что президент Владимир Зеленский якобы приобрел виллу рейхминистра Йозефа Геббельса. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении "Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности".

Российская пропаганда. Фото: из открытых источников

Как пишет SPRAVDI, посольство России в Южно-Африканской республике заявило о том, что президент якобы приобрел виллу министра пропаганды Третьего Рейха Йозефа Геббельса за 8 миллионов евро.

Первоисточником стало видео якобы бывшей сотрудницы компании по управлению муниципальной недвижимостью ВІМ Сабин Мелс, которая утверждала о том, что в октябре 2023-го виллу приобрела офшорная компания Film Heritage Inc, которая связана с Владимиром Зеленским.

"На самом деле Сабин Мелс никогда не работала в фирме ВИМ и "совершенно случайно" говорит с русским акцентом", — пишет SPRAVDI.

Вилла Гебельса на самом деле не продана и не была выставлена на продажу из-за того, что она может попасть в руки ультраправых деятелей.

Стоит напомнить, что распространение заведомо ложной информации – любимое дело российской пропаганды. Таким образом страна-террорист пытается дестабилизировать ситуацию в других странах, или же попытаться расколоть общество.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Польши Дональд Туск не исключает агрессии РФ против Европы и призывает европейцев мобилизоваться. Представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя заявление министра иностранных дел Польши о том, что Украине нужно большее вооружений на фоне российских массированных атак, намекает, что российские ракеты могут прилететь и в Польшу. Бывший президент РФ, замсекретаря Совбеза страны-агрессора Дмитрий Медведев без всяких намеков угрожает французам (за то, что МИД Франции поддержал право Украины на самооборону – с ударами по российской территории) и оскорбляет их. О чем говорят эти заявления? Какова вероятность, что Россия таки нападет на одну из европейских стран (или не одну)? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



