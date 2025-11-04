Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий круглогодичный призыв в армию — теперь он продлится с 1 января по 31 декабря. Кремлевский диктатор, поздравляя россиян с Днем народного единства, объяснил это якобы защитой суверенитета страны.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом сообщают российские СМИ.

Ранее в Российской Федерации существовали два основных призывных периода — весенний и осенний. Однако, после принятия нового закона, мобилизационная кампания фактически станет непрерывной в течение всего года.

Во время своего публичного выступления Путин заявил, что "Россия, как и в 1612 году, защищает свой суверенитет", а также подчеркнул, что "россияне умеют смыкать ряды перед лицом угроз".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что, несмотря на давление Запада, российская экономика продолжает держаться на плаву и Путин рассчитывает на продолжение войны и в 2026 году.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс рассказал в интервью 24 каналу, что Россия планирует воевать до конца. Однако это может стать концом его экономики. Иван Усс отметил, что в бюджет России на 2026 год заложены нереалистичные цифры, и его очень трудно будет выполнить.

"Даже в 2025 году был прописан первый дефицит бюджета в 1,2 триллиона рублей. Обычно этот параметр изменяют в октябре, но уже в мае было заявлено, что дефицит вырастет до 3,8 триллиона рублей. А сейчас дефицит превышает и эту цифру, поэтому в бюджет на 2026 год заявлено триллиона рублей", – отметил эксперт.

