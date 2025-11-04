Рубрики
Лиля Воробьева
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий круглогодичный призыв в армию — теперь он продлится с 1 января по 31 декабря. Кремлевский диктатор, поздравляя россиян с Днем народного единства, объяснил это якобы защитой суверенитета страны.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Об этом сообщают российские СМИ.
Ранее в Российской Федерации существовали два основных призывных периода — весенний и осенний. Однако, после принятия нового закона, мобилизационная кампания фактически станет непрерывной в течение всего года.
Во время своего публичного выступления Путин заявил, что "Россия, как и в 1612 году, защищает свой суверенитет", а также подчеркнул, что "россияне умеют смыкать ряды перед лицом угроз".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что, несмотря на давление Запада, российская экономика продолжает держаться на плаву и Путин рассчитывает на продолжение войны и в 2026 году.
Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс рассказал в интервью 24 каналу, что Россия планирует воевать до конца. Однако это может стать концом его экономики. Иван Усс отметил, что в бюджет России на 2026 год заложены нереалистичные цифры, и его очень трудно будет выполнить.