Путін запровадив в РФ мобілізацію на весь рік і назвав причини

Лиля Воробьева
Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який запроваджує цілорічний призов до армії — відтепер він триватиме з 1 січня по 31 грудня. Кремлівський диктатор вітаючи росіян з Днем народної єдності, пояснив це нібито захистом суверенітету країни.
Володимир Путін (фото з відкритих джерел)
Про це повідомляють російські медіа.
Раніше у Російській Федерації існували два основні призовні періоди — весняний та осінній. Однак після ухвалення нового закону мобілізаційна кампанія фактично стане безперервною протягом усього року.
Під час свого публічного виступу Путін заявив, що “Росія, як і в 1612 році, захищає свій суверенітет”, а також наголосив, що “росіяни вміють змикати ряди перед обличчям загроз”.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що незважаючи на тиск Заходу, російська економіка продовжує триматися на плаву і Путін розраховує на продовження війни і в 2026 році.
Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів в інтерв'ю 24 каналу, що Росія планує воювати до кінця. Однак це може стати кінцем та її економіки. Іван Ус зазначив, що до бюджету Росії на 2026 рік закладено нереалістичні цифри і його дуже важко буде виконати.