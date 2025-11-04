Путін запровадив в РФ мобілізацію на весь рік і назвав причини

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який запроваджує цілорічний призов до армії — відтепер він триватиме з 1 січня по 31 грудня. Кремлівський диктатор вітаючи росіян з Днем народної єдності, пояснив це нібито захистом суверенітету країни.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

Про це повідомляють російські медіа.

Раніше у Російській Федерації існували два основні призовні періоди — весняний та осінній. Однак після ухвалення нового закону мобілізаційна кампанія фактично стане безперервною протягом усього року.

Під час свого публічного виступу Путін заявив, що “Росія, як і в 1612 році, захищає свій суверенітет”, а також наголосив, що “росіяни вміють змикати ряди перед обличчям загроз”.

"Росіяни вміють згуртовуватися перед обличчям загроз, їх єдність незаперечна. РФ і сьогодні, як і в 1612 році, захищає свій суверенітет", сказав Путін.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що незважаючи на тиск Заходу, російська економіка продовжує триматися на плаву і Путін розраховує на продовження війни і в 2026 році.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів в інтерв'ю 24 каналу, що Росія планує воювати до кінця. Однак це може стати кінцем та її економіки. Іван Ус зазначив, що до бюджету Росії на 2026 рік закладено нереалістичні цифри і його дуже важко буде виконати.

"Навіть у 2025 році було прописано перший дефіцит бюджету в 1,2 трильйона рублів. Зазвичай цей параметр змінюють у жовтні, але вже у травні було заявлено, що дефіцит зросте до 3,8 трильйона рублів. А зараз дефіцит перевищує і цю цифру, тому до бюджету на 2026 рік заявлено, що кінцевий дефіцит становитиме 5,8 трильйона рублів", – зазначив експерт.

