Кремль прибегает к налоговым репрессиям, чтобы "залатать" дефицитный бюджет.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что бюджетные дыры, вызванные войной против Украины, российские власти пытаются закрыть за счет населения и бизнеса: сумма пени и штрафов по налогам достигла рекордных 3,26 трлн рублей (около 41,3 млрд долл.).

По официальной статистике, в январе-сентябре 2025 года налоговая задолженность выросла на 20% год к году. При этом лишь 1,2 трлн рублей (15,2 млрд долл.) – это собственно неуплаченные налоги. Основная часть, 2,06 трлн рублей (26,1 млрд долл.), – пеня и штрафы.

"Причина такой политики — война и санкции. Доходы от нефти и газа, которые годами являлись основой российского бюджета, сокращаются. Расходы на войну и силовой блок растут. Кремль выбрал самый простой путь — вместо того, чтобы создавать нормальные условия для работы бизнеса, максимально "выбивать" из него деньги", — сообщают у ЦПД.

Аналитики Центра подчеркнули, что такая модель не является жизнеспособной. Отмечают, что бизнес не может долго существовать, когда государство видит в нем не экономического партнера, а исключительно инструмент пополнения военного бюджета. В перспективе это ведет к закрытию предприятий и углублению экономического кризиса.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российский лидер Владимир Путин требовал от чиновников усилить контроль за оборотом наличных средств, "навести порядок на рынках" и "бороться с нелегальной занятостью". В Центре противодействия дезинформации пояснили, что об этом шла речь на совещании по "нацпроектам".



