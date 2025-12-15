Путін обирає найпростіший шлях: Кремль ухвалює жорсткі рішення

Кремль вдається до податкових репресій, щоб “залатати” дефіцитний бюджет.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що бюджетні діри, спричинені війною проти України, російська влада намагається закрити за рахунок населення та бізнесу: сума пені та штрафів за податками досягла рекордних 3,26 трлн рублів (приблизно 41,3 млрд дол.).

Зазначається, що за офіційною статистикою, у січні-вересні 2025 року податкова заборгованість зросла на 20% рік до року. При цьому лише 1,2 трлн рублів (15,2 млрд дол.) — це власне несплачені податки. Основна частина, 2,06 трлн рублів (26,1 млрд дол.), — пеня і штрафи.

“Причина такої політики — війна і санкції. Доходи від нафти й газу, які роками були основою російського бюджету, скорочуються. Витрати на війну та силовий блок зростають. Кремль обрав найпростіший шлях — замість того, щоб створювати нормальні умови для роботи бізнесу, максимально “вибивати” з нього гроші”, — повідомляють у ЦПД.

Аналітики Центру наголосили, що така модель не є життєздатною. Зазначають, що бізнес не може довго існувати, коли держава бачить у ньому не економічного партнера, а винятково інструмент для поповнення воєнного бюджету. У перспективі це веде до закриття підприємств та поглиблення економічної кризи.

