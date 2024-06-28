Путин выдал новые угрозы для США: Россия начнет производить новое оружие

Кремль традиционно продолжает сыпать угрозами в сторону США. Да, на этот раз Путин заявил, что "России, судя по всему, нужно начать производство ракет меньшей и средней дальности в ответ на размещение такого оружия США за пределами". Такое заявление он сделал во время совещания с постоянными членами Совбеза.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Мы в 2019 году объявили о том, что не будем производить эти ракеты и не будем их размещать, пока США не будут размещать эти системы в каком-либо из регионов мира. Сегодня известно, что США не только производит эти ракетные системы, но уже привозили в Европу их на умение, в Данию, и совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах. Неизвестно при этом, вывезли они оттуда эти ракеты или нет. что мы будем делать по этому направлению дальше. Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем",- говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, с какой проблемой уже столкнулся Путин . Российские военкоры и сами солдаты все чаще публикуют подробные видео ужасающие условия на фронте. Кадровые изменения в Министерстве обороны России также намекают на официальное признание того, что что-то идет не совсем так, как утверждает кремлевская пропаганда.

СМИ отмечает, что одним из самых убедительных свидетельств недовольства россиян войной является рекламный щит, который совсем недавно появился в Санкт-Петербурге. "У Мисти-герои есть свои герои", — говорится в рекламе. Людям предлагают записаться в армию и получить колоссальную выплату в 1,3 миллиона рублей, что эквивалентно годовому заработку среднего россиянина.



