Путин вынужден пойти на поклон в Китай: на Западе рассказали о фиаско диктатолра
Путин вынужден пойти на поклон в Китай: на Западе рассказали о фиаско диктатолра

Начата разработка технической документации для транспортировки газа из ЕС в Китай

18 ноября 2025, 10:00
Автор:
Клименко Елена

Российский энергетический гигант "Газпром" приступил к разработке технической документации для перенаправления значительных объемов поставляемого в Европу природного газа на китайский рынок. Как сообщает Financial Times, этот шаг является частью стратегического энергетического поворота России, после резкого сокращения поставок в ЕС ищет альтернативные рынки сбыта.

Путин вынужден пойти на поклон в Китай: на Западе рассказали о фиаско диктатолра

Фото: из открытых источников

По информации экспертов издания, разработка проектных материалов для новой газопроводной трассы чрезвычайно затратна и требует подготовки большого количества документов. При этом на эту часть проекта может быть израсходовано от пяти до десяти процентов его общей стоимости.

После полномасштабной войны в Украине и росте геополитического напряжения "Газпром" активизировал поиск новых покупателей для своих газовых запасов. Китай рассматривается как единственный реалистичный и долгосрочный потребитель, способный поглотить значительную часть пониженного европейского спроса.

Проект "Сила Сибири-2" предусматривает создание трубопровода мощностью до 50 млрд кубометров газа в год, который должен поставлять газ из Западной Сибири, где расположены месторождения, ранее поставлявшие энергоресурсы в Европу.

Запуск разработки технической документации для нового проекта подтверждает серьезность намерений Москвы окончательно переориентировать свои поставки в Азию. Для этого России необходимо реализовать масштабные и дорогостоящие инфраструктурные проекты, такие как строительство новых трубопроводов или расширение существующих мощностей, в частности, через "Силу Сибири-2". Этот шаг также свидетельствует о долгосрочной стратегии России, направленной на отказ от европейского энергетического рынка.

Как уже писали "Комментарии", после резонансного расследования НАБУ "Мидас" ключевые представители властной команды, близкие к президенту Владимиру Зеленскому, советуют ему уволить главу Офиса президента Андрея Ермака.



