Путін змушений піти на поклін до Китаю: на Заході розповіли про фіаско диктатолра

Російський енергетичний гігант "Газпром" розпочав розробку технічної документації для перенаправлення значних обсягів природного газу, який раніше постачали до Європи, на китайський ринок. Як повідомляє Financial Times, цей крок є частиною стратегічного енергетичного повороту Росії, яка після різкого скорочення постачань до ЄС шукає альтернативні ринки збуту.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією експертів видання, розробка проєктних матеріалів для нової газопровідної траси є надзвичайно витратною та потребує підготовки великої кількості документів. При цьому на цю частину проєкту може бути витрачено від п'яти до десяти відсотків його загальної вартості.

Після повномасштабної війни в Україні і зростання геополітичної напруги "Газпром" активізував пошук нових покупців для своїх газових запасів. Китай розглядається як єдиний реалістичний та довгостроковий споживач, який здатний поглинути значну частину зниженого європейського попиту.

Проєкт "Сила Сибіру-2" передбачає створення трубопроводу потужністю до 50 млрд кубометрів газу на рік, який має постачати газ із Західного Сибіру, де розташовані родовища, що раніше постачали енергоресурси до Європи.

Запуск розробки технічної документації для нового проєкту підтверджує серйозність намірів Москви остаточно переорієнтувати свої поставки на Азію. Для цього Росії необхідно реалізувати масштабні та дорогі інфраструктурні проєкти, такі як будівництво нових трубопроводів або розширення існуючих потужностей, зокрема, через "Силу Сибіру-2". Цей крок також свідчить про довгострокову стратегію Росії, спрямовану на відмову від європейського енергетичного ринку.

