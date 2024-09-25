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Путин вынуждено признал наличие проблем у РФ и набросился на Запад с обвинениями

Путин обвинил западные финансовые элиты в тому, что они настроены крайне враждебно по отношению к России

сегодня, 17:02 comments1147
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин обвинил западные элиты в том, что они действуют враждебно по отношению к российским финансовым институтам.

Путин вынуждено признал наличие проблем у РФ и набросился на Запад с обвинениями

Владимир Путин

"В отношении российских финансовых институтов и платежных систем предприняты абсолютно враждебные действия со стороны некоторых западных элит. Стало сложнее как получить оплату экспортных поставок, так и рассчитаться за импортные товары", — признал Путин.

В то же время диктатор заяви, что якобы Москве "в определенной мере удалось решить эту проблему".

Также Путин рассказал, что доля расчетов в рублях за российский экспорт приближается к 40%, в то время как доля валют Запада в этих операциях сокращается, РФ продолжает работу в этом направлении. По его словам, в 2023 году доля расчетов за российский экспорт в западных валютах сократилась в два раза.

При этом кремлевский диктатор сообщил, что якобы с 2021 по 2023 год доля российской валюты в расчетах за экспорт выросла почти в три раза — до 39%. Доля расчетов в рублях за импорт выросла на 2% — до 30%.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Запад мог бы принудить Россию к миру довольно просто, с помощью экономических и финансовых инструментов. Эксперты подчеркивают, что пока у Кремля есть ресурсы, война будет продолжаться, но без финансов ее продолжение станет невозможным. По их мнению, если сейчас создать глобальные проблемы для российской экономики и параллельно усилить экономическую состоятельность Украины, то Путин будет вынужден идти на переговоры и компромиссы. К слову, Дональд Трамп в свое время отмечал: если бы баррель нефти стоил 40 долларов, а не около ста, Россия не смогла бы вести войну.




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