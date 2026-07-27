Путин высказался о целях войны РФ против Украины: какие условия окончания

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия будет продолжать войну против Украины до достижения поставленных Кремлем целей. По его словам, население страны поддерживает войну, поэтому Кремль сделает "все для победы".

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин, выступая перед депутатами Государственной думы РФ, заявил, что российские войска будут действовать на войне против Украины "аккуратно, но настойчиво", а страна непременно достигнет желаемого для Кремля результата.

"Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но упорно. Мы достигнем своих целей. И вместе сделаем все для победы, для России", – заявил Путин.

Отдельно российский лидер утверждал, что участники "специальной военной операции" имеют поддержку всего российского общества.

Это не первое подобное заявление Путина по поводу целей России на войне. Во время Петербургского международного экономического форума в июне 2026 года он также говорил, что война завершится только после выполнения всех задач. По его словам, эти цели остаются прежними.

Напомним, что в 2024 году Путин назвал условиями прекращения огня с Украиной полный вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, признание этих регионов частью России, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Кроме этого, Кремль продолжает настаивать на "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин заявил, что Украина якобы потеряет свои западные территории в пользу соседних государств.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский предупредил о новых планах Путина и назвал переломную дату.