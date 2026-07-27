Путін висловився про цілі війни РФ проти України: які умови закінчення

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія продовжуватиме війну проти України до досягнення поставлених Кремлем цілей. За його словами, населення країни підтримує війну, тому Кремль зробить "все для перемоги".

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін під час виступу перед депутатами Державної думи РФ заявив, що російські війська діятимуть на війні проти України "акуратно, але наполегливо", а країна неодмінно досягне бажаного для Кремля результату.

"Росія на полі бою діятиме акуратно, але наполегливо. Ми досягнемо своїх цілей. І разом зробимо все для перемоги, для Росії", – заявив Путін.

Окремо російський лідер стверджував, що учасники "спеціальної військової операції" мають підтримку всього російського суспільства.

Це не перша подібна заява Путіна щодо цілей Росії на війні. Під час Петербурзького міжнародного економічного форуму в червні 2026 року він також говорив, що війна завершиться лише після виконання завдань. За його словами, ці цілі залишаються незмінними.

Нагадаємо, що у 2024 році Путін назвав умовами припинення вогню з Україною повне виведення українських військ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, визнання цих регіонів частиною Росії, а також відмова України від вступу до НАТО. Крім цього, Кремль продовжує наполягати "демілітаризації" та "денацифікації" України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін заявив, що Україна нібито втратить свої західні території на користь сусідніх держав.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський попередив про нові плани Путіна та назвав переломну дату.