Путин выступил с посланием: главные выводы из сказанного

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Таисия Ерохина
Сегодня, 21 апреля, президент России Владимир
Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. В том числе, заявил
о жестком ответе со стороны РФ на действия, которые ей могут не понравится.
О том, какие можно сделать выводы из озвученных лидером страны-агрессора
тезисов, изданию "Комментарии" рассказали эксперты.
Путин. Фото из открытых источников
Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас
Семенюк обращает внимание, что в путинском послании говорилось о необходимости
исторической ревизии.
"Путин открыто заявил, что учебники по истории
должны быть переписаны. То есть, определенные исторические события будут
пересматриваться с точки зрения российской пропаганды", — поясняет аналитик.
Он также подчеркивает, что Путин заявляет о
важности роли России в мировом порядке.
"Это была и есть его цель — вывести РФ после
кризиса на уровень государств, которые устанавливают миропорядок, влияют на то,
чтобы управлять им. Вся военная агрессия, все операции, все военные кампании,
которые были ранее, — это всё делается с ориентировкой именно на эту глобальную цель Путина. Он выстраивает свою империю. Империя же жива только
тогда, когда завоевывает новые территории", — отмечает Тарас Семенюк.
Аналитик акцентирует и на том, что Путин не
подавал никаких сигналов касательно Украины. Более того, фактически не
упоминал о нашей стране, разве что в ракурсе "госпереворота" 2014 года. Также
он умолчал о ситуации на Донбассе. Поддерживая, похоже, кремлевские меседжи о
"внутреннем конфликте" в Украине.
Политический эксперт Денис Гороховский
считает, что сегодня во время ежегодного послания Федеральному собранию
Владимир Путин, по сути, не сказал ничего нового. Из тезисов, касающихся
международной повестки, он выделил два. Первый — касательно Донбасса и диалога с
Украиной, второй — по поводу Крыма. Оба были завуалированы, в том числе за
молчанием.
"Часть оппозиционных российских СМИ, а также
ряд экспертов накануне выступления Путина допускали, что он то ли выступит с
предложением к Думе признать так называемые "ЛНР" и "ДНР", то ли пообещает им
прямую военную поддержку. Но ничего подобного по итогу в речи не было. По сути,
Путин заявил, что Россия готова к диалогу и не желает эскалации конфликта", — подчеркивает Денис Гороховский.
Наделавший шума тезис о "никому не придет в
голову перейти так называемую красную черту". Это, по мнению политэксперта,
отсылка к недавним попыткам США ввести корабли в Черное море и к
различным политическим призывам относительно "реконкисты" (отвоевывания) Крыма.
Как ранее сообщалось, угроза
открытого вторжения России пока откладывается. Нардеп назвал причину.
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