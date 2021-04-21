Путин выступил с посланием: главные выводы из сказанного

Сегодня, 21 апреля, президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. В том числе, заявил о жестком ответе со стороны РФ на действия, которые ей могут не понравится. О том, какие можно сделать выводы из озвученных лидером страны-агрессора тезисов, изданию "Комментарии" рассказали эксперты.

Путин. Фото из открытых источников

"Путин открыто заявил, что учебники по истории должны быть переписаны"

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк обращает внимание, что в путинском послании говорилось о необходимости исторической ревизии.

"Путин открыто заявил, что учебники по истории должны быть переписаны. То есть, определенные исторические события будут пересматриваться с точки зрения российской пропаганды", — поясняет аналитик.

Он также подчеркивает, что Путин заявляет о важности роли России в мировом порядке.

"Это была и есть его цель — вывести РФ после кризиса на уровень государств, которые устанавливают миропорядок, влияют на то, чтобы управлять им. Вся военная агрессия, все операции, все военные кампании, которые были ранее, — это всё делается с ориентировкой именно на эту глобальную цель Путина. Он выстраивает свою империю. Империя же жива только тогда, когда завоевывает новые территории", — отмечает Тарас Семенюк.

Аналитик акцентирует и на том, что Путин не подавал никаких сигналов касательно Украины. Более того, фактически не упоминал о нашей стране, разве что в ракурсе "госпереворота" 2014 года. Также он умолчал о ситуации на Донбассе. Поддерживая, похоже, кремлевские меседжи о "внутреннем конфликте" в Украине.

"Путин, по сути, не сказал ничего нового"

Политический эксперт Денис Гороховский считает, что сегодня во время ежегодного послания Федеральному собранию Владимир Путин, по сути, не сказал ничего нового. Из тезисов, касающихся международной повестки, он выделил два. Первый — касательно Донбасса и диалога с Украиной, второй — по поводу Крыма. Оба были завуалированы, в том числе за молчанием.

"Часть оппозиционных российских СМИ, а также ряд экспертов накануне выступления Путина допускали, что он то ли выступит с предложением к Думе признать так называемые "ЛНР" и "ДНР", то ли пообещает им прямую военную поддержку. Но ничего подобного по итогу в речи не было. По сути, Путин заявил, что Россия готова к диалогу и не желает эскалации конфликта", — подчеркивает Денис Гороховский.

Наделавший шума тезис о "никому не придет в голову перейти так называемую красную черту". Это, по мнению политэксперта, отсылка к недавним попыткам США ввести корабли в Черное море и к различным политическим призывам относительно "реконкисты" (отвоевывания) Крыма.

Как ранее сообщалось, угроза открытого вторжения России пока откладывается. Нардеп назвал причину.

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