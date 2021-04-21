Путин: Ответ России будет быстрым и жестким, пожалеют, как давно не жалели

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Елизавета Черных
Президент Российской Федерации Владимир Путин пригрозил Западу жестким ответом на действия, которые, как считает глава Кремля, могут стать угрозой безопасности России. Об этом российский лидер сказал во время ежегодного послания Федеральному собранию, пишет "Украинская правда".
Владимир Путин - фото из открытых источников
Президент РФ также отметил, что Россия хочет иметь "добрые отношения со всеми участниками международного общения", включая тех, с кем в последнее время не удается налаживать отношения:
Российский государственный глава также высказал надежды, что "никому не придет в голову перейти так называемую красную черту" в отношении РФ. Однако, со слов Путина, Россия будет определять самостоятельно в конкретных случаях, где эта черта будет проходить.
Как известно, сегодня Владимир Путин выступает с посланием к Федеральному собранию. Эксперты предположили, какие могут быть сделаны важные заявления в ракурсе Украины , а также, к чему нам нужно быть готовыми, учитывая скопление российской военщины на наших границах.
Ранее "Комментарии" писали, что спикер Кремля и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему российский лидер согласился принимать участие в саммите с президентом США Джо Байденом
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Буба
сегодня, 14:39
ВВП положил свой хуй на лицо Макрона, Меркель, Борреля. Ну и конечно, на лицо еще одного известного всем Президента независимой европейской державы!
Bujhm
сегодня, 14:07
Судя по поведению нашей "власти" то они думают что они бессмертные. Президент призывает народ защищать страну, а власть продолжает народ беззастенчиво грабить. Прикрываясь рассуждениями о свободном рынке поднимают цены и тарифы уже еженедельно. А терять есть что только им. В случае путинской оккупации, президентить будет путинский "президент", судить - путинские судьи, прокурорить - путинские прокуроры и т.д. а вот работать будут украинские граждане, так как работать путинские "рабочие" не умеют и не хотят. Так что для нас ничего не изменится. А вот разнообразным "слугам" стоит задуматься- кто их будет защищать. Лично с меня хватит развода 14 года, и я пойду на фронт когда увижу там "добровольческий батальон Конча Заспа" в полном составе. Не ранее.