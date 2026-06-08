Путин загнал себя в ловушку: в США предупредили о выборе между войной и сохранением России

Российский лидер Владимир Путин постепенно подводит страну к критической развилке, где ему придется выбирать между дальнейшим ведением войны и сохранением устойчивости собственного государства. Такое мнение высказал бывший специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По его оценке, за годы полномасштабного конфликта Кремль настолько глубоко перестроил экономику под военные потребности, что пространство для маневра стремительно сокращается. Огромные финансовые ресурсы, направленные на поддержку армии и оборонного комплекса, усиливают нагрузку на государственные институты и экономическую систему страны.

Волкер отметил, что Путин фактически связал свое политическое будущее с результатами войны. Именно поэтому российский президент может оказаться перед непростым выбором: продолжать реализацию своих геополитических целей любой ценой либо сделать паузу для стабилизации внутренней ситуации.

По словам американского дипломата, дальнейшее наращивание военных расходов способно ослабить российское государство до уровня, когда сохранение нынешнего курса начнет угрожать его устойчивости. В таком случае Кремлю придется решать, что важнее – собственное историческое наследие или долгосрочная жизнеспособность страны.

Волкер также обратил внимание на то, что Путин по-прежнему исходит из представления о слабости западных стран и рассчитывает добиться уступок за счет усиления давления. Однако, как считает бывший спецпредставитель США, развитие событий показывает, что этот расчет может оказаться ошибочным.

Дополнительным вызовом для Кремля станет и возможное завершение войны. Российским властям придется решать проблему возвращения сотен тысяч военнослужащих, мобилизованных и бывших заключенных, прошедших через фронт. Их интеграция в мирную жизнь может стать одним из самых сложных внутренних испытаний для России за последние десятилетия.

По мнению Волкера, именно этот комплекс факторов способен определить будущее страны после завершения нынешнего конфликта.

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