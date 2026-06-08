Путін загнав себе в пастку: у США попередили про вибір між війною та збереженням Росії

Російський лідер Володимир Путін поступово підводить країну до критичного роздоріжжя, де йому доведеться обирати між подальшим веденням війни та збереженням стійкості власної держави. Таку думку висловив колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За його оцінкою, за роки повномасштабного конфлікту Кремль настільки глибоко перебудував економіку під військові потреби, що простір для маневру стрімко скорочується. Величезні фінансові ресурси, спрямовані на підтримку армії та оборонного комплексу, посилюють навантаження на державні інституції та економічну систему країни.

Волкер зазначив, що Путін фактично пов'язав своє політичне майбутнє із результатами війни. Саме тому російський президент може постати перед непростим вибором: продовжувати реалізацію своїх геополітичних цілей за будь-яку ціну або зробити паузу для стабілізації внутрішньої ситуації.

За словами американського дипломата, подальше нарощування військових витрат здатне послабити російську державу до рівня, коли збереження нинішнього курсу почне загрожувати його стійкості. У такому разі Кремлю доведеться вирішувати, що важливіше – власна історична спадщина чи довгострокова життєздатність країни.

Волкер також звернув увагу на те, що Путін, як і раніше, виходить з уявлення про слабкість західних країн і розраховує домогтися поступок за рахунок посилення тиску. Однак, як вважає колишній спецпредставник США, розвиток подій показує, що цей розрахунок може бути помилковим.

Додатковим викликом для Кремля стане можливе завершення війни. Російській владі доведеться вирішувати проблему повернення сотень тисяч військовослужбовців, мобілізованих та колишніх ув'язнених, які пройшли через фронт. Їхня інтеграція у мирне життя може стати одним із найскладніших внутрішніх випробувань для Росії за останні десятиліття.

На думку Волкера, саме цей комплекс факторів здатний визначити майбутнє країни після завершення нинішнього конфлікту.

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