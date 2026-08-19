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Путин заговорил о конце войны: приказал готовиться к массовому возвращению оккупантов

Владимир Путин призвал регионы РФ готовиться к возвращению окупантов из войны против Украины

19 августа 2026, 19:25
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин призвал регионы России заранее готовиться к возвращению военных с войны против Украины. По его словам, после завершения боевых действий домой вернется множество людей, которым понадобится помощь с трудоустройством.

Путин заговорил о конце войны: приказал готовиться к массовому возвращению оккупантов

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин заявил, что вопрос возвращения российских окупантов из войны против Украины станет отдельной масштабной задачей для российских властей.

"Есть еще один вопрос, который возникнет. Это вопрос возвращения наших ребят с линии боевого столкновения после окончания специальной военной операции. И многие люди их и трудоустроить нужно, и они со здоровыми амбициями придут и так далее. Это серьезная работа, к которой нужно готовиться заранее", — сказал Путин.

Однако из заявления Путина не следует, что Кремль уже определил конкретную дату завершения войны. Российский диктатор не назвал никаких сроков и не сообщил о решении по прекращению боевых действий.

Заметим, что вопрос адаптации военных к гражданской жизни для России стал актуален для РФ. Часть вернувшихся с фронта сталкивается с трудностями при поиске работы и возвращении к обычной жизни. В январе 2026 года российские источники сообщали, что количество военных, вернувшихся в гражданскую жизнь, могло достигнуть около 250 тысяч. В то же время десятки тысяч человек, по этим данным, оказались "серой зоной": они не вышли на работу, но и не обратились за помощью в профильные государственные или ветеранские структуры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Портников указал на важную особенность Путина, которая меняет все.

Также "Комментарии" писали, чем Путин готов пожертвовать ради войны в Украине.



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