Російський диктатор Володимир Путін закликав регіони Росії заздалегідь готуватися до повернення військових з війни проти України. За його словами, після завершення бойових дій додому повернеться велика кількість людей, яким знадобиться допомога з працевлаштуванням.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін заявив, що питання повернення російських окупантів з війни проти України стане окремим масштабним завданням для російської влади.

"Є ще одне питання, яке виникне. Це питання повернення наших хлопців із лінії бойового зіткнення після закінчення спеціальної військової операції. І багато людей їх і працевлаштувати потрібно, і вони зі здоровими амбіціями прийдуть і так далі. Це серйозна робота, до якої треба готуватися заздалегідь", — сказав Путін.

Однак з заяви Путіна не випливає, що Кремль уже визначив конкретну дату завершення війни. Російський диктатор не назвав жодних термінів і не повідомив про рішення щодо припинення бойових дій.

Зауважимо, що питання адаптації військових до цивільного життя для Росії стало актуальним для РФ. Частина тих, хто повернувся з фронту, стикається з труднощами під час пошуку роботи та повернення до звичайного життя. У січні 2026 року російські джерела повідомляли, що кількість військових, які повернулися до цивільного життя, могла досягти близько 250 тисяч. Водночас десятки тисяч людей, за цими даними, опинилися "сірій зоні": вони не вийшли на роботу, але й не звернулися по допомогу до профільних державних чи ветеранських структур.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Портников вказав на важливу особливість Путіна, яка змінює все.

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