Путин заговорил о мире: в США ответили, действительно ли появился шанс на завершение войны

Россия вновь демонстрирует готовность говорить о мире в Украине, однако за заявлениями Москвы по-прежнему стоят максималистские требования. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав последние заявления Владимира Путина и представителей российского руководства.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

3 сентября на Восточном экономическом форуме Путин заявил, что между Россией и Украиной якобы существует возможность провести конструктивные мирные переговоры. При этом российский лидер подчеркнул, что именно Москва и Киев должны решать судьбу конфликта, тогда как США, Китай и другие государства могут лишь содействовать переговорам.

Однако всего за два дня до этого Путин говорил совершенно иначе. 1 сентября он заявил, что Россия якобы не может напрямую вести переговоры с Украиной, которую российское руководство обвиняет в терроризме. При этом участие США российский президент назвал важным фактором переговорного процесса.

Противоречия в риторике Кремля ISW считает не случайностью. Аналитики отмечают, что Москва пытается одновременно представить себя стороной, заинтересованной в дипломатическом урегулировании, и сохранить требования, которые фактически означают капитуляцию Украины.

Схожую линию продолжает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он вновь озвучивает условия Кремля, несовместимые с позицией Киева, одновременно создавая впечатление готовности России к переговорам.

По оценке ISW, такая тактика позволяет Москве перекладывать ответственность за отсутствие прогресса на Украину и Запад. Кремль может заявлять о стремлении к миру, но одновременно сохранять требования, на которые Киев не способен согласиться.

Таким образом, последние заявления Путина не свидетельствуют о принципиальном отказе Москвы от прежней стратегии. Скорее, Кремль пытается изменить внешнее восприятие своей позиции, сохраняя при этом ключевые требования к Украине.

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