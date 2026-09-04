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Путін заговорив про мир: у США відповіли, чи справді з'явився шанс на завершення війни

Москва одночасно називає Україну стороною переговорів та відмовляється від прямого діалогу

4 вересня 2026, 09:47
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Кравцев Сергей

Росія знову демонструє готовність говорити про мир в Україні, проте за заявами Москви, як і раніше, стоять максималістські вимоги. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши останні заяви Володимира Путіна та представників російського керівництва.

Путін заговорив про мир: у США відповіли, чи справді з'явився шанс на завершення війни

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

3 вересня на Східному економічному форумі Путін заявив, що між Росією та Україною нібито є можливість провести конструктивні мирні переговори. При цьому російський лідер наголосив, що саме Москва та Київ мають вирішувати долю конфлікту, тоді як США, Китай та інші держави можуть лише сприяти переговорам.

Проте лише за два дні до цього Путін говорив зовсім інакше. 1 вересня він заявив, що Росія нібито не може безпосередньо вести переговори з Україною, яку російське керівництво звинувачує у тероризмі. При цьому, участь США російський президент назвав важливим фактором переговорного процесу.

Суперечності у риториці Кремля ISW вважає не випадковістю. Аналітики зазначають, що Москва намагається одночасно уявити себе стороною, зацікавленою у дипломатичному врегулюванні, та зберегти вимоги, які фактично означають капітуляцію України.

Таку лінію продовжує міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Він знову озвучує умови Кремля, які несумісні з позицією Києва, одночасно створюючи враження готовності Росії до переговорів.

За оцінкою ISW, така тактика дозволяє Москві перекладати відповідальність за відсутність прогресу на Україну та Захід. Кремль може заявляти про прагнення миру, але одночасно зберігати вимоги, на які Київ не здатний погодитися.

Таким чином, останні заяви Путіна не свідчать про принципову відмову Москви від колишньої стратегії. Скоріше Кремль намагається змінити зовнішнє сприйняття своєї позиції, зберігаючи при цьому ключові вимоги до України.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-3-2026/
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